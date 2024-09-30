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Posted 30 сентября, 07:03

Published 30 сентября, 07:03

Modified 30 сентября, 07:05

Updated 30 сентября, 07:05

«Встречаемся на ракете»: Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей

«Встречаемся на ракете»: Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей

30 сентября 2024, 07:03
Фото: Университет Решетнёва
Реклама. СИБГУ ИМ. М. Ф. Решетнёва. erid: LjN8Jwaxo
В четверг 3 октября для абитуриентов, родителей и педагогов будут открыты все институты Университета Решетнёва.

На дне можно будет узнать о баллах для поступающих, получить информацию о работе подготовительных курсов, побывать на консультациях экспертов приемной комиссии, узнать о стоимости обучения и просто интересно провести время.

Изюминкой Дня открытых дверей станут сорок интерактивных площадок от партнёров университета — ведущих высокотехнологичных предприятий региона. Гостей ждут лаборатории, мастер-классы, игры и конкурсы от АО «РЕШЕТНЁВ», АО «Красмаш», АО «Роснефть», АО ЦКБ «Геофизика», АО «Сибур», АО НПП «Радиосвязь», многих других компаний края.

Партнёры приготовили подарки и призы для самых активных участников Дня открытых дверей. Встречаемся на ракете!

Обязательна регистрация на сайте.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00 в университетском корпусе и корпусе Аэрокосмического колледжа (пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 31), а также на открытом воздухе возле учебных корпусов — на площади имени Котельникова.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7(391) 222-74-00, +7(391) 222-73-43 (факультет довузовской и фундаментальной подготовки).

Об этом и многом другом узнайте в официальной группе университета ВК и на канале Telegram

#Владислав Савончик
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