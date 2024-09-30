«Встречаемся на ракете»: Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей

Posted 30 сентября, 07:03
Published 30 сентября, 07:03
Modified 30 сентября, 07:05
Updated 30 сентября, 07:05
На дне можно будет узнать о баллах для поступающих, получить информацию о работе подготовительных курсов, побывать на консультациях экспертов приемной комиссии, узнать о стоимости обучения и просто интересно провести время.
Изюминкой Дня открытых дверей станут сорок интерактивных площадок от партнёров университета — ведущих высокотехнологичных предприятий региона. Гостей ждут лаборатории, мастер-классы, игры и конкурсы от АО «РЕШЕТНЁВ», АО «Красмаш», АО «Роснефть», АО ЦКБ «Геофизика», АО «Сибур», АО НПП «Радиосвязь», многих других компаний края.
Партнёры приготовили подарки и призы для самых активных участников Дня открытых дверей. Встречаемся на ракете!
Обязательна регистрация на сайте.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00 в университетском корпусе и корпусе Аэрокосмического колледжа (пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 31), а также на открытом воздухе возле учебных корпусов — на площади имени Котельникова.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7(391) 222-74-00, +7(391) 222-73-43 (факультет довузовской и фундаментальной подготовки).
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