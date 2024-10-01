Председатели домов спросили энергетиков об отоплении и платежках

Председатель дома обратился к энергетикам с просьбой отрегулировать подачу горячей воды, которую получали только жители первого и второго этажей — до пятого этажа она попросту не доходила. Специалистам тепловой инспекции СГК было очевидно, что проблема внутридомовая. Проверка подтвердила: внутренние сети и стояки были настолько забиты грязью, что у воды не было ни единого шанса попасть к жителям средних и верхних этажей. Так как стояки являются внутридомовым имуществом и заменяются за счет средств дома, управляющей компании рекомендовано провести работу по обновлению коммуникаций.