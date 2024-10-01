Председатели домов спросили энергетиков об отоплении и платежках

Posted 1 октября, 15:28
Published 1 октября, 15:28
Modified 1 октября, 15:30
Updated 1 октября, 15:30
Ситуаций, связанных с приборами учета тепла возникают регулярно, сообщили в компании. В мае прошлого года жители дома №139 по улице 60 лет Октября столкнулись с завышенными суммами в квитанциях за тепло — получили платёжки с начислениями, как в зимний месяц. И это при условии, что дом оснащен общедомовым прибором учёта (ОДПУ).
Специалисты теплосбытового подразделения СГК выяснили: майские начисления выполнены по нормативу, поскольку еще в октябре управляющая компания вывела из эксплуатации счетчик тепла из-за неисправности, но «забыла» об этом предупредить жильцов дома. В результате большую часть отопительного сезона, около 7 месяцев, жители переплачивали за тепло. Вопрос был решен, ОДПУ введен в эксплуатацию, начисления ведутся по прибору учета.
Председатель дома обратился к энергетикам с просьбой отрегулировать подачу горячей воды, которую получали только жители первого и второго этажей — до пятого этажа она попросту не доходила. Специалистам тепловой инспекции СГК было очевидно, что проблема внутридомовая. Проверка подтвердила: внутренние сети и стояки были настолько забиты грязью, что у воды не было ни единого шанса попасть к жителям средних и верхних этажей. Так как стояки являются внутридомовым имуществом и заменяются за счет средств дома, управляющей компании рекомендовано провести работу по обновлению коммуникаций.
Около года назад возможности получить электронную квитанцию не было. По запросу потребителей специалисты теплосбытового подразделения СГК доработали мобильное приложение — теперь в личном кабинете на Едином портале потребителей можно скачать квитанцию за любой период.
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