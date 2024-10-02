Красноярске угольщики выступили на международном отраслевом форуме в Москве

Posted 2 октября, 02:40
Published 2 октября, 02:40
Modified 2 октября, 02:42
Updated 2 октября, 02:42
На форуме обсуждаются векторы развития мирового топливно-энергетического комплекса. В нем принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших энергетических компаний-лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.
Молодые угольщики включились в программу Молодежного дня РЭН. Сотрудники АО «СУЭК-Красноярск», в частности, в составе двух команд презентовали проекты повышения эффективности производства и работы с персоналом. Так, команда «Черное золото Сибири» предложила нарастить производственные мощности Бородинского разреза за счет внедрения цифровой модели управления логистикой.
«У нас была основа, которую мы готовили на инженерный чемпионат CASE-IN. Взяли ее в доработку, пригласили в Бородино коллег с других предприятий, чтобы познакомить их с особенностями добычи, получить свежий взгляд на технологические процессы», — прокомментировал участник команды, инженер по долгосрочному планированию Бородинского разреза Сергей Лаппо.
Вторая команда — Carbonium — выступила с идеей онлайн-приложения для адаптации новичков на рабочих местах.
«Реализация проекта позволит создать единую платформу для взаимодействия молодых специалистов компании, которая структурирует основную информацию о молодежном совете, позволит внедрять социальные и производственные инициативы, обеспечит связь с наставниками, будет включать чат-бота, который ответит на интересующие работников вопросы. Это поможет ускорить процесс адаптации молодежи в компании, выстроить эффективные коммуникации, покажет возможности карьерного роста», — рассказала участница команды из Красноярска, главный специалист управления реализации коммерческой дирекции АО «СУЭК-Красноярск» Виктория Трухан.
На форум «Российская энергетическая неделя» красноярские угольщики ездят ежегодно. Участие в таких мероприятиях — часть комплексной программы СУЭК по развитию персонала. Компания также выступает партнером ежегодного российского молодежного форума «Горная школа», организует для молодых сотрудников обучение по корпоративной лидерской программе «ЛОКО», проводит молодежные научно-практические конференции, стимулирует рационализаторскую деятельность.
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