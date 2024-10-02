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Posted 2 октября, 06:44

Published 2 октября, 06:44

Modified 2 октября, 09:48

Updated 2 октября, 09:48

«Музыка металла» заиграла на Красноярских Столбах

«Музыка металла» заиграла на Красноярских Столбах

2 октября 2024, 06:44
Фото: РУСАЛ
Компания РУСАЛ накануне Международного дня музыки установила арт-объект «Музыка металла» в национальном парке «Красноярские Столбы».

Инсталляция украшает чашу Гранитного карьера на Восточном входе национального
парка. Теперь гости «Красноярских Столбов» смогут сделать яркие фотографии и сыграть
на самом алюминиевом инструменте Сибири. Конструкция представляет собой раму
с подвесными трубами из алюминия. Они звучат по-особому благодаря разному диаметру
и толщине стенок.

«Здорово, что корпоративные проекты и творческие инициативы РУСАЛа находят отклик
среди жителей и гостей нашего города. Инсталляция была задумана в рамках проведения
Международного фестиваля камерно-оркестровой музыки „Азия-Сибирь-Европа“ и стала
украшением этого события. После его проведения мы решили установить необычный
инструмент уже на постоянной основе, чтобы гости нацпарка в полной мере ощутили
атмосферу „столицы российского алюминия“, — рассказала директор Департамента
региональных проектов АО „РУСАЛ“ Елена Южакова.
Фото: РУСАЛ

Сыграть можно любую мелодию на свой вкус. Кстати, как отмечают в национальном
парке, звуки, которые издает инсталляция, не превышают необходимые нормы. Поэтому
никому из лесных обитателей музыка не помешает.

«Всегда радует внимание ответственных компаний к особо охраняемым природным
территориям. В этом году корпоративные волонтеры РУСАЛа и Эн+ внесли большой
вклад в создание нового маршрута нацпарка. А теперь и детская площадка в Гранитном
карьере „заиграла“ новыми звуками. Думаю, юные посетители особенно оценят арт-
объект», — отметил директор ФГБУ «Национальный парк „Красноярские Столбы“
Вячеслав Щербаков.

Напомним, что минувшим летом благодаря волонтерам РУСАЛа и Эн+ прошло
обустройство первого этапа маршрута к скале Ермак. Ребята из Сибири, Урала, Москвы
и Санкт-Петербурга помогли обустроить самую сложную часть подъема. Общая
протяженность тропы составит более 2 км.

#Владислав Савончик
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