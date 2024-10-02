«Пятерочка» дарит подарки школьникам за хорошие оценки

Posted 2 октября, 11:57
Published 2 октября, 11:57
Modified 2 октября, 11:59
Updated 2 октября, 11:59
Наиболее активные участники смогут побороться за грант в 1 миллион рублей для обустройства своей школы, участвуя в челленджах в соцсетях. Акция действует по всей сети с 1 по 28 октября.
По правилам акции школьник может предъявить дневник с хотя бы одной оценкой «отлично» на кассе и получить скидку в 20% на круассаны, печенье, маффины и напитки от собственных торговых марок «Пятёрочки».
Кроме того, при покупке на сумму от 600 рублей с использованием карты лояльности «Х5 Клуб» или товаров партнеров можно участвовать в розыгрыше сертификатов на детскую одежду, спортивные товары и гаджеты для учебы, такие как ноутбуки, планшеты и принтеры. Участвовать может любой покупатель, зарегистрировав чек на сайте акции. Розыгрыши проходят еженедельно в течение всего периода рекламной кампании.
Чтобы побороться за 1 миллион рублей на благоустройство школы, необходимо участвовать в челлендже в соцсетях «ВКонтакте» и TikTok. Участники гарантированно получат сертификаты в Roblox или подписку на «СберОбразование». Среди самых активных будут разыграны пять денежных призов от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, при этом общий призовой фонд составляет 2,1 миллиона рублей.
Для участия в конкурсе нужно записать видеообзор содержимого своего школьного рюкзака или сделать фотораскладку, опубликовать контент в личном аккаунте с хештегами #ЧтовМоёмРюкзаке и #ВШколусПятёрочкой, а затем отправить ссылку на публикацию в группу поддержки «Пятёрочки» в VK с кодовым словом «Рюкзак».
Подробная информация о правилах участия, порядке проведения розыгрышей и выдаче призов доступна на официальном сайте акции.
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