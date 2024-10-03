prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 11:48

Published 3 октября, 11:48

Modified 3 октября, 11:51

Updated 3 октября, 11:51

Шаг к чистому воздуху в Красноярске: новый электрофильтр поставили на КрАЗе

Шаг к чистому воздуху в Красноярске: новый электрофильтр поставили на КрАЗе

3 октября 2024, 11:48
Фото: Пресс-служба КраЗа
На Красноярском алюминиевом заводе состоялся запуск нового электрофильтра. Это событие стало знаковым не только для предприятия, но и для города, поскольку ввод электрофильтра — часть реализации нацпроекта «Чистый воздух» в Красноярске.

Главная особенность нового электрофильтра — автоматический режим работы и эффективность очистки пылегазовоздушной смеси на уровне 98,7%.

«Запуск электрофильтра мы планировали в декабре, но благодаря слаженной работе эксплуатационно — ремонтного персонала сократили срок на три месяца. Фильтр дает нам дополнительное снижение на 326 тонн пыли в год», — рассказал управляющий директор АО «РУСАЛ Красноярск» Евгений Курьянов.

Работы по установке нового электрофильтра начались в 2023 году. В рамках проекта также была модернизирована система транспортировки пыли и выполнены другие необходимые работы по интеграции нового оборудования в существующие газоходы.

«Министерство экологии поддерживает любые мероприятия предприятий города по снижению выбросов. Сегодняшнее событие усилило позиции КрАЗа в стремлении сделать город чистым. Работы, конечно, предстоит еще очень много, но вместе с тем каждый шаг приближает нас к тому, что все-таки экологическая повестка становится основной в работе предприятий города Красноярска», — прокомментировал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика