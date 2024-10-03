Шаг к чистому воздуху в Красноярске: новый электрофильтр поставили на КрАЗе

«Министерство экологии поддерживает любые мероприятия предприятий города по снижению выбросов. Сегодняшнее событие усилило позиции КрАЗа в стремлении сделать город чистым. Работы, конечно, предстоит еще очень много, но вместе с тем каждый шаг приближает нас к тому, что все-таки экологическая повестка становится основной в работе предприятий города Красноярска», — прокомментировал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.