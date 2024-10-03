Шаг к чистому воздуху в Красноярске: новый электрофильтр поставили на КрАЗе

Posted 3 октября, 11:48
Published 3 октября, 11:48
Modified 3 октября, 11:51
Updated 3 октября, 11:51
Главная особенность нового электрофильтра — автоматический режим работы и эффективность очистки пылегазовоздушной смеси на уровне 98,7%.
«Запуск электрофильтра мы планировали в декабре, но благодаря слаженной работе эксплуатационно — ремонтного персонала сократили срок на три месяца. Фильтр дает нам дополнительное снижение на 326 тонн пыли в год», — рассказал управляющий директор АО «РУСАЛ Красноярск» Евгений Курьянов.
Работы по установке нового электрофильтра начались в 2023 году. В рамках проекта также была модернизирована система транспортировки пыли и выполнены другие необходимые работы по интеграции нового оборудования в существующие газоходы.
«Министерство экологии поддерживает любые мероприятия предприятий города по снижению выбросов. Сегодняшнее событие усилило позиции КрАЗа в стремлении сделать город чистым. Работы, конечно, предстоит еще очень много, но вместе с тем каждый шаг приближает нас к тому, что все-таки экологическая повестка становится основной в работе предприятий города Красноярска», — прокомментировал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93