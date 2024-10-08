Педагог прокомментировал скандал в школе Красноярска

По сообщению «Ридуса», Снегуров отметил, что в последние годы многие учителя в российских школах, в условиях общей маргинализации, начали приближаться к ученикам с недостойным поведением. В результате они стали позволять себе использовать лексику, граничащую с ненормативной, хотя и не в откровенно грубом виде. Многие преподаватели применяют нецензурные слова в значительно смягченном варианте. Фразы, такие как «косяки допустили», «хрень всякая», «блин», стали привычными и появляются в их речевом обороте, как у детей. Эти слова, хотя и не ругательства, уже являются соседями нецензурной лексики. Они не демонстрируют нормы культурного общения, а наоборот, опускают уровень. Все чаще в коридорах и на переменах звучат крики, которые уже намекают, что скоро может быть произнесено что-то действительно непристойное.