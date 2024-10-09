На саммите ОТГ обсудят карту «стран тюркского мира», которая может угрожать РФ

В Баку 11 сентября текущего года прошло заседание представителей стран — членов ОТГ, где было принято решение о создании единого тюркского алфавита на латинице, в основу которого лёг проект 1991 года. Данная попытка уже имела место в истории. Подобный алфавит, получивший название «яналиф», использовался на некоторых территориях СССР, например в Казахстане и Татарской АССР. Однако в 1940 году письменность всех тюркских народов СССР перевели на кириллицу. После распада СССР бывшие советские республики стараются показать свою независимость и отказ от советского прошлого. Так, в 1992 году на латиницу перешли Азербайджан и Узбекистан. Сейчас подобная задача стоит перед Казахстаном. Использование Кыргызстаном и Казахстаном кириллицы — проблема для ОТГ, но для создания общей ментальности организация преодолеет её.