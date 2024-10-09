На саммите ОТГ обсудят карту «стран тюркского мира», которая может угрожать РФ

Posted 9 октября, 07:00
Published 9 октября, 07:00
Modified 9 октября, 07:00
Updated 9 октября, 07:00
В Баку 11 сентября текущего года прошло заседание представителей стран — членов ОТГ, где было принято решение о создании единого тюркского алфавита на латинице, в основу которого лёг проект 1991 года. Данная попытка уже имела место в истории. Подобный алфавит, получивший название «яналиф», использовался на некоторых территориях СССР, например в Казахстане и Татарской АССР. Однако в 1940 году письменность всех тюркских народов СССР перевели на кириллицу. После распада СССР бывшие советские республики стараются показать свою независимость и отказ от советского прошлого. Так, в 1992 году на латиницу перешли Азербайджан и Узбекистан. Сейчас подобная задача стоит перед Казахстаном. Использование Кыргызстаном и Казахстаном кириллицы — проблема для ОТГ, но для создания общей ментальности организация преодолеет её.
Также в Анкаре прошло совещание руководителей картографических учреждений стран ОТГ. Оно проводилось два дня — 30 сентября и 1 октября. На данной встрече было принято решение о создании «единой карты тюркского мира». Данная инициатива объяснялась гуманитарными целями заполнения пробелов, которые мешают сотрудничеству между государствами. В истории подобная карта тоже уже имеется. В 2021 году лидер «Партии Националистического Движения Турции» Девлет Бахчели подарил такую карту президенту страны Эрдогану. В неё, помимо стран ОТГ, вошли Балканы, Кипр, некоторые монгольские, иранские и китайские регионы. Среди российских территорий к тюркским регионам отнесли Крым, Кубань, Сибирь, Кавказ, Якутию и Алтайский край.
Однако в данный момент названный проект реализуется на более высоком уровне. На это указывает тот факт, что в заседании принимали участие специалисты голландской компании MipMap Technologies, которая занимается цифровым 3D-картографированием. Её спонсируют Всемирный банк и Массачусетский технологический институт, который известен сотрудничеством с американскими спецслужбами и ВПК.
Вероятно, речь идет не просто о создании географической карты, а о полноценной GIS-системе, которая учитывает наличие полезных ископаемых, расположение дорог и важных, в том числе и военных, объектов. Подобные модели уже используют западные союзники ВСУ при планировании ударов по территории России.
Данное направление, которое необходимо, по словам представителей стран ОТГ, для развития сотрудничества, очень интересно. Пока сложно определить, как это скажется на национальной безопасности России, но такая разработка может нести ей определенную угрозу.