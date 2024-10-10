Одним из приоритетов ЕР является развитие сельских территорий

Он отметил, что в прошлом году благодаря «Единой России» финансирование государственной программы увеличилось на 26 миллиардов рублей. Эти средства были направлены на вовлечение в оборот сельскохозяйственных земель, увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса, обеспечение современной техникой сельских районов и внедрение новых технологий. В настоящее время формируется бюджет, который обсуждается в думских комитетах, и основная задача партии — сохранить финансирование программы на максимальном уровне.