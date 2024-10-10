Одним из приоритетов ЕР является развитие сельских территорий

Posted 10 октября, 13:20
Published 10 октября, 13:20
Modified 10 октября, 13:20
Updated 10 октября, 13:20
Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что ежегодно финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» является ключевым вопросом для «Единой России» при обсуждении федерального бюджета, пишет mkset.ru.
Он отметил, что в прошлом году благодаря «Единой России» финансирование государственной программы увеличилось на 26 миллиардов рублей. Эти средства были направлены на вовлечение в оборот сельскохозяйственных земель, увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса, обеспечение современной техникой сельских районов и внедрение новых технологий. В настоящее время формируется бюджет, который обсуждается в думских комитетах, и основная задача партии — сохранить финансирование программы на максимальном уровне.
Одним из ключевых направлений народной программы ЕР является строительство и модернизация социальной инфраструктуры.
По словам Владимира Якушева, в настоящее время для развития села необходимо создать комфортные условия для жизни и работы. Главной задачей ЕР является формирование таких условий, наращивание потенциала сельской местности и торможение процесса миграции населения сел в города. В рамках реализации народной программы осуществляются строительство и капитальный ремонт образовательных организаций, медицинских учреждений, домов культуры. Повышенное внимание уделяется школам в сельской местности в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Из 4,6 тысячи учебных заведений в стране 66% находятся в сельских населенных пунктах.
В 2023 году были завершены строительство и ремонт 271 дома культуры, а на 2024 год намечено завершение работ еще на 346 объектах. Продолжается строительство медицинских учреждений, включая модульные больницы, а также создание библиотек и многофункциональных культурных центров.
В рамках программы по газификации к границам почти 1,1 миллиона участков был подведен газ, а 660 тысяч домовладений уже полностью обеспечены газоснабжением, отметил Якушев.
В настоящее время активно реализуется инициативное бюджетирование, позволяющее гражданам участвовать в распределении финансов для решения местных вопросов.
Особое внимание уделяется проектам «Земский доктор» и «Земский учитель». Эти инициативы позволили привлечь 65 тысяч медиков и более 5 тысяч педагогов в сельские населенные пункты. С началом следующего года по указу президента стартует новая программа «Земский работник культуры».
Как пишут на сайте ER.RU, реализуются и другие инициативы. В том числе ЕР выступила с предложением продавать медицинские препараты в медицинских учреждениях в селах, где отсутствуют стационарные аптеки. Кроме того, продолжается работа по обеспечению сел современными средствами связи, а также активно развивается сфера сельского туризма.