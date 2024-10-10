Партия «Новые люди» провела открытую тренировку по женской самообороне в Красноярске

Posted 10 октября, 06:00
Published 10 октября, 06:00
Modified 10 октября, 06:00
Updated 10 октября, 06:00
Обучает участниц бронзовая призёрка мира по ММА Алиса Иринина. Молодая девушка с 8 лет занимается единоборствами и является бронзовым призером чемпионата мира и Евразии по Кэмпо-ММА. Широкой аудитории стала известна после того, когда в Санкт-Петербурге одним ударом отправила в нокаут назойливого нетрезвого поклонника. Она — одна из тех, кого «Новые люди» пригласили в проект для проведения тренировок.
— Когда ситуация такая, что требует активных действий, лучше быть к этому готовой, — говорит Алиса Иринина. — На тренировках я рассказываю, как лучше поступить, какие приемы могут помочь, какие самые элементарные способы защиты существуют, чтобы нивелировать ситуацию. Очень надеюсь, что это не только сделает участниц проекта увереннее в себе, но и вдохновит на занятия спортом на постоянной основе.
Тренировку в Красноярске открыл секретарь регионального отделения партии «Новые Люди» Евгений Черных. Он поблагодарил всех участниц за желание взять безопасность в свои руки:
«Искренне надеюсь, что эти навыки вам никогда не пригодятся. И всё же я уверен, что после этого занятия в Красноярске станет на полсотни больше уверенных девушек, готовых постоять за себя».
Всего на часовую тренировку в спорткомплексе «Тотем» пришли несколько десятков девушек.
За время существования проекта «Бить надо первой» партия «Новые люди» организовала тренировки в 10 городах России, которые посетили больше тысячи участниц.