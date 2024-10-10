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Posted 10 октября, 06:00

Published 10 октября, 06:00

Modified 10 октября, 06:00

Updated 10 октября, 06:00

Партия «Новые люди» провела открытую тренировку по женской самообороне в Красноярске

Партия «Новые люди» провела открытую тренировку по женской самообороне в Красноярске

10 октября 2024, 06:00
Фото: пресс-служба партии «Новые люди»
Партийный проект «Бить надо первой» расширяет географию. На этот раз акция прошла в Красноярске. Цель серии открытых тренировок — научить девушек азам самообороны и привлечь внимание к женской самозащите.

Обучает участниц бронзовая призёрка мира по ММА Алиса Иринина. Молодая девушка с 8 лет занимается единоборствами и является бронзовым призером чемпионата мира и Евразии по Кэмпо-ММА. Широкой аудитории стала известна после того, когда в Санкт-Петербурге одним ударом отправила в нокаут назойливого нетрезвого поклонника. Она — одна из тех, кого «Новые люди» пригласили в проект для проведения тренировок.

— Когда ситуация такая, что требует активных действий, лучше быть к этому готовой, — говорит Алиса Иринина. — На тренировках я рассказываю, как лучше поступить, какие приемы могут помочь, какие самые элементарные способы защиты существуют, чтобы нивелировать ситуацию. Очень надеюсь, что это не только сделает участниц проекта увереннее в себе, но и вдохновит на занятия спортом на постоянной основе.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Тренировку в Красноярске открыл секретарь регионального отделения партии «Новые Люди» Евгений Черных. Он поблагодарил всех участниц за желание взять безопасность в свои руки:

«Искренне надеюсь, что эти навыки вам никогда не пригодятся. И всё же я уверен, что после этого занятия в Красноярске станет на полсотни больше уверенных девушек, готовых постоять за себя».

Всего на часовую тренировку в спорткомплексе «Тотем» пришли несколько десятков девушек.

За время существования проекта «Бить надо первой» партия «Новые люди» организовала тренировки в 10 городах России, которые посетили больше тысячи участниц.

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