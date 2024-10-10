Партия «Новые люди» провела открытую тренировку по женской самообороне в Красноярске

— Когда ситуация такая, что требует активных действий, лучше быть к этому готовой, — говорит Алиса Иринина. — На тренировках я рассказываю, как лучше поступить, какие приемы могут помочь, какие самые элементарные способы защиты существуют, чтобы нивелировать ситуацию. Очень надеюсь, что это не только сделает участниц проекта увереннее в себе, но и вдохновит на занятия спортом на постоянной основе.