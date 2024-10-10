prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 07:00

Published 10 октября, 07:00

Modified 10 октября, 07:00

Updated 10 октября, 07:00

В Красноярске запускают новый проект для начинающих предпринимателей

В Красноярске запускают новый проект для начинающих предпринимателей

10 октября 2024, 07:00
Фото: 1MI
Реклама. АНО «ККЦРБ МКК». erid: LjN8KHjhu
В Красноярске открылся набор в проект для молодых предпринимателей. Принять участие в проекте может любой горожанин в возрасте от 16 до 23 лет.

«Деловая Россия» и центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в проекте «Наставничество для начинающих предпринимателей — Делаем дело».

В рамках проекта пройдет трехдневный интенсив, где опытные предприниматели поделятся своими историями успеха, приглашенные эксперты обучат основам маркетинга, как управлять командой и привлекать средства в бизнес, и т. д.

Фото: vk.com/moi.biz24

В течение 8 месяцев с каждой группой, состоящей из 10 участников, будет работать предприниматель-наставник.

Благодаря проекту начинающие предприниматели посетят различные предприятия Красноярска и смогут изнутри изучить работу розничной торговли, строительства, оказания услуг и многого другого.

Также для участников будут проводить бизнес-завтраки с участием наставников и приглашенных предпринимателей.

Кроме того, для начинающих предпринимателей будет организована поддержка по привлечению средств от государственных институтов и частных инвесторов, а также бухгалтерское сопровождение первого бизнеса.

Чтобы попасть в проект, нужно заполнить заявку в Яндекс-форме.

#Никита Алексеев#Общество#Красноярск
Подпишитесь