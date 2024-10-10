В Красноярске запускают новый проект для начинающих предпринимателей

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В Красноярске открылся набор в проект для молодых предпринимателей. Принять участие в проекте может любой горожанин в возрасте от 16 до 23 лет.

«Деловая Россия» и центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в проекте «Наставничество для начинающих предпринимателей — Делаем дело». В рамках проекта пройдет трехдневный интенсив, где опытные предприниматели поделятся своими историями успеха, приглашенные эксперты обучат основам маркетинга, как управлять командой и привлекать средства в бизнес, и т. д. Фото: vk.com/moi.biz24 В течение 8 месяцев с каждой группой, состоящей из 10 участников, будет работать предприниматель-наставник. Благодаря проекту начинающие предприниматели посетят различные предприятия Красноярска и смогут изнутри изучить работу розничной торговли, строительства, оказания услуг и многого другого. Также для участников будут проводить бизнес-завтраки с участием наставников и приглашенных предпринимателей. Кроме того, для начинающих предпринимателей будет организована поддержка по привлечению средств от государственных институтов и частных инвесторов, а также бухгалтерское сопровождение первого бизнеса. Чтобы попасть в проект, нужно заполнить заявку в Яндекс-форме.