Может ли каршеринг полноценно заменить личное авто?

Кроме того, важно учитывать, что, обладая личным автомобилем, вы можете воспользоваться им в любое время и отправиться куда угодно, не беспокоясь о возможных ограничениях по зоне использования, как это бывает в каршеринге. Таким образом, очевидно, что личный автомобиль имеет свои преимущества вне зависимости от ситуации.