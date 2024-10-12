Аналитики выяснили, как туристы из Красноярска выбирают платформу для подбора отелей

Posted 12 октября, 03:50
Published 12 октября, 03:50
Modified 12 октября, 03:52
Updated 12 октября, 03:52
По данным опроса, самым значимым фактором пользователи называют безопасность (24%). Второй важный фактор при выборе площадки для бронирования номера — большое количество предложений. Так ответили 20% респондентов.
13% опрошенных отмечают важность наличия системы скидок и бонусов. 11% говорят о возможности забронировать другие услуги в том же приложении (например, трансфер, экскурсии и пр.), 8% — о наличии мобильного приложения и простоты интерфейса.
«С подключением отелей мы ставим перед собой цель стать приоритетным сервисом для поиска и бронирования туристического жилья с самой крупной базой объектов по всей стране, сейчас бронь доступна более чем в 13 000 отелей по всей России. В то же время ключевым для нас остается вопрос безопасности: процесс бронирования на Авито Путешествиях организован так же надежно, как и через отели», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».
Также факторами надежности по данным опроса, являются рекомендаций знакомых и друзей 44%. Еще 27% ориентируются на отзывы в интернете, а у 21% доверие вызывает позитивный опыт использования других сервисов той же компании.