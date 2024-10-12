Аналитики выяснили, как туристы из Красноярска выбирают платформу для подбора отелей

«С подключением отелей мы ставим перед собой цель стать приоритетным сервисом для поиска и бронирования туристического жилья с самой крупной базой объектов по всей стране, сейчас бронь доступна более чем в 13 000 отелей по всей России. В то же время ключевым для нас остается вопрос безопасности: процесс бронирования на Авито Путешествиях организован так же надежно, как и через отели», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».