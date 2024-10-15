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Posted 15 октября, 03:56

Published 15 октября, 03:56

Modified 15 октября, 03:58

Updated 15 октября, 03:58

Более 6,2 млн тонн угля вывезли из Хакасии на восток за 9 месяцев

Более 6,2 млн тонн угля вывезли из Хакасии на восток за 9 месяцев

15 октября 2024, 03:56
Фото: КрасЖД
За 9 месяцев 2024 года КрасЖД перевезла из Республики Хакасия в восточном направлении 6,272 млн тонн угля, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года.

Большая часть твердого топлива, добытого на республиканских разрезах, отправлялась по железной дороге на экспорт. В суммарном объеме перевозок угля из Хакасии на восток экспортные поставки за 9 месяцев составили 4,9 млн тонн, с увеличением к январю–сентябрю 2023 года на 10,3%.

В том числе, за три квартала текущего года на 52% в сравнении с тем же периодом 2023 года увеличилась отправка хакасского угля через железнодорожные погранпереходы в Китай.

Наибольший рост перевозок — в 6 раз — зафиксирован в направлении пограничного пункта пропуска Забайкальск — Маньчжурия. Отправка хакасского угля через погранпереход Гродеково — Суйфэньхэ выросла в 2,9 раза, через Нижнеленинское — Тунцзян — в 1,4 раза.

Корме того, на 7,7% относительно января-сентября 2023 года увеличились перевозки угля из Хакасии в восточные регионы России — погружено более 1,3 млн тонн.

Вывоз угля, добытого на разрезах Минусинского угольного бассейна в Хакасии, осуществляется КрасЖД по Южному ходу Междуреченск — Тайшет: с него начинается Восточный полигон железных дорог России.

ОАО «РЖД» реализует комплексный инвестиционный проект «Увеличение пропускной способности участка Артышта — Междуреченск — Тайшет», чтобы снять существующие на этом направлении инфраструктурные ограничения. В текущем году в рамках проекта на Южном ходу КрасЖД будет построено более 50 км новых вторых главных путей.

#Владислав Савончик
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