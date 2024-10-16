Т2 ускорила 4G-интернет на правом берегу Красноярска

После увеличения емкости сети жители правобережья стали «качать» больше интернет-трафика. По приросту потребления лидирует микрорайон Южный Берег, где благодаря улучшению покрытия трафик увеличился в два раза. На втором месте — микрорайон Пашенный, жители которого теперь используют на 80% больше гигабайтов. На третьем месте — ЖК «Мичуринские аллеи» и «Мичурино» с приростом потребления 60%.