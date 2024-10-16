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Posted 16 октября, 07:19

Published 16 октября, 07:19

Modified 16 октября, 07:21

Updated 16 октября, 07:21

Т2 ускорила 4G-интернет на правом берегу Красноярска

Т2 ускорила 4G-интернет на правом берегу Красноярска

16 октября 2024, 07:19
Фото: prmira.ru
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Оператор мобильной связи T2 улучшил скоростной 4G-интернета в Свердловском, Ленинском и Кировском районах Красноярска. Благодаря размещению дополнительного оборудования клиенты компании стали «качать» больше и быстрее.

Мобильный интернет улучшился в микрорайонах Южный Берег, Пашенный, Водников, ЖК «Мичуринские аллеи», ЖК «Мичурино», а также в районе улиц Свердловской, Коломенской, Лесников. Размещение дополнительного оборудования в спальных кварталах позволило увеличить емкость сети. В результате нагрузка на инфраструктуру оператора стала более равномерной, а скорость передачи данных выросла.

Обновленная сеть T2 позволяет еще комфортнее работать и учиться онлайн, отдыхать за просмотром фильмов в высоком качестве, пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами даже в часы высокой нагрузки на сеть.

После увеличения емкости сети жители правобережья стали «качать» больше интернет-трафика. По приросту потребления лидирует микрорайон Южный Берег, где благодаря улучшению покрытия трафик увеличился в два раза. На втором месте — микрорайон Пашенный, жители которого теперь используют на 80% больше гигабайтов. На третьем месте — ЖК «Мичуринские аллеи» и «Мичурино» с приростом потребления 60%.

«Жители спальных районов активно пользуются мобильным интернетом, трафик там всегда высокий. Поэтому мы регулярно улучшаем покрытие — размещаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы обеспечить нашим клиентам отличные скорости. При планировании сети мы учитываем десятки факторов, от специфики застройки до особенностей потребления услуг связи в конкретном месте. Благодаря этому нам удается соответствовать ожиданиям клиентов и предвосхищать их», — рассказал директор филиала Т2 в Красноярском крае Юрий Камалов.

#Владислав Савончик
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