Воронежская область объединяет усилия в борьбе с доступом детей к вейпам и сигаретам

Участники отметили готовность легального бизнеса взаимодействовать с органами власти и общественными организациями для реализации мер профилактики и контроля за исполнением действующих ограничений на продажу сигарет и вейпов подросткам, а также для реализации совместных образовательных активностей, как для работников деловых организаций, так и для детей и их родителей.



«Действующее регулирование оборота табачной и никотинсодержащей продукции достаточно. Ключевая точка роста — фактическое исполнение принятых ограничений. Повысить эффективность внедрения норм регулирования возможно только общими усилиями некоммерческих организаций, легального бизнеса и органов власти. Совет, в свою очередь, готов предоставить всем сторонам необходимую поддержку — разъяснительные или наглядные материалы, информирование о точках продаж несовершеннолетним, проведение образовательных мероприятий», — отметила Анна Сорочинская, исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения». По ее словам, в настоящее время также существует необходимость в перераспределении полномочий контрольно-надзорных органов для повышения эффективности проверочных мероприятий, включая, среди прочего, включение в их процесс несовершеннолетних волонтеров с 16 лет.



Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Галина Ласточкина отметила, что Управление реализует такие надзорные мероприятия, как осуществление наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в сети Интернет, а также — за соблюдением запрета на розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукции ближе 100 метров от образовательных учреждений. «За 9 месяцев 2024 года по решению суда было заблокировано 54 сайта, по итогам 2023 года — 63, посредством которых распространялась информация о реализации табачных изделий в том числе несовершеннолетним», рассказала заместитель руководителя ведомства. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области практикует также контрольные закупки в торговых точках. В ходе таких проверок, не требующих согласования с прокуратурой и уведомления хозяйствующего субъекта, в 48% от общего процентра проверенных торговых точек выявлены нарушения. Кроме того, внеплановые проверки, согласованые с прокуратурой в 7 точках продаж, завершились возбуждением административных дел.



Необходимость объединения усилий органов власти, общественных организаций и ответственного бизнеса для реализации мер общественного контроля и просвещения отметила Татьяна Шкред, исполнительный директор Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». По ее словам, запрос на такую работу очевиден, так как легальные предприниматели, занятые в продаже табачной и никотинсодержащей продукции соблюдают действующие ограничения, а угрозой для их бизнеса становятся нелегальные игроки рынка.



Представляя подходы крупного бизнеса к внедрению регуляторных изменений, Александр Сенин, руководитель направления «Взаимодействие с региональными органами власти», X5 Group, подчеркнул наличие различных инструментов самостоятельного контроля, включая ежедневные инструктажи, системы предупреждения для кассовых работников, а также проведение внутренних проверок силами службы безопасности. «Профилактические меры действительно имеют значительно больший потенциал, чем запретительные», отметил он, поэтому эффективной может быть общая работа в образовании — родителей и их детей через пилотируемую X5 Group программу уроков по здоровому образу жизни, а также самих работников ритейлера.



«Заинтересованность современного поколения в курении пошла на спад по сравнению с предыдущим десятилетием, особенно касается классической табачной продукции», — отметила Наталия Калинина, советник отдела организации оказания лечебно-профилактической помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Воронежской области. По ее словам, это связано с большой ежедневной работой в регионе медицинских специалистов различного уровня, которая посвящена профилактированию вредной привычки среди молодежи. Такая работа ведется совместно с родителями, подростками, педагогами и общественными организациями. «Проблема отказа от курения — это не только проблема ребенка и не проблема родителей, это проблема всего общества», подчеркнула Наталия Калинина.



Опытом эффективной борьбы с подростковым курением поделился с участниками круглого стола по видеосвязи руководитель новосибирского Центра охраны репродуктивного здоровья подростков Андрей Фунтиков. Он предостерег коллег от увлечения запретительством в борьбе с подростковым курением: «Открытый запрет только повысится интерес подростка к курению, и тот найдет доступ к никотинсодержащей продукции на теневом рынке».



Заведующий отделом ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддрежки и развития детей», главный внештатный педагог-психолог системы образования Воронежской области Дина Насонова полагает, что нужно изменить главный вектор профилактической работы: «Мы умеем читать лекции, проводить тренинги, но не умеем формировать мотивацию к здоровому образу жизни». А если у человека нет такой мотивации, «чтобы мы ему не рассказывали, он будет потреблять алкоголь или курить в ситуации повышенной эмоциональной реакции на стресс, или просто по традиции, принятой в его окружении». По мнению эксперта, нужно дать привлекательную альтернативу курению, работать над формированием социального, психологического, физического здоровья детей, начиная даже не со школьного, а с детсадовского возраста. Работа эта невозможна без формирования в семье и обществе положительного образа человека некурящего, занимающегося спортом, развивающего свою духовность и интеллект. Формировать ценностные ориентации нужно, прежде всего, в сети Интернет. Дина Насонова привела примеры современных интерактивных технологий, реализуемых в Воронежской области.



В том, что профилактическую работу с детьми нужно начинать как можно раньше и строить ее на формировании здорового образа жизни, ее поддержала заместитель руководителя управления — начальник отдела координации вопросов демографической и семейной политики Управления образования и молодежной политики Администрации городского округа город Воронеж Оксана Хоронжук. Она считает, что нужно больше проводить спортивных соревнований совместно с именитыми спортсменами, чтобы перед глазами был пример, которому захочется подражать, использовать современные технологии ценностной ориентации подростков. «Мы можем сколько угодно говорить детям о вреде курения, но если он видит курящих родителей, а в школе боится стать „белой вороной“, отказываясь в кругу сверстников закурить, наша работа малоэффективна», считает спикер.



Председатель Комитета по торговле Воронежского областного отделения «Опоры России» Константин Корнев отметил, что тема предотвращения доступа несовершеннолетних к никотинсодержащей продукции нередко обсуждается на мероприятиях организации. Стикеры и листовки, предоставленные Общественным советом по проблемам подросткового курения в рамках акции «Спасибо за отказ», уже распространены среди продавцов табачной продукции. «Мы будем благодарны коллегам, если они поделятся с нами методиками, которые наши предприниматели могли бы довести до своих продавцов с целью наработки формулировок отказа в продаже такой продукции несовершеннолетним или иных ситуаций, связанных с этой проблемой», сказал он.



Предприниматель, руководитель сети Lucky Smoke Алексей Ищенко подтвердил, что представители малоформатного ритейла зачастую не знают об ограничениях по доступу несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции.



Заместитель председателя ВРСП «ОПОРА РОССИИ», член Совета Воронежского отделения организации, председатель Комитета по малоформатной торговле ТПП Воронежской области Илья Ерихонов отметил, что профилактическая работа дает результат. Чтобы он был весомее, «нужны инвестиции как государства, так и легального бизнеса в развитие инфраструктуры для детского досуга. Если подростку некуда податься, он берется за сигареты. Надо развивать спортивные секции, творческие кружки».



В ходе круглого стола сторонами подписанного на полях ПМЭФ меморандума о совместной работе по предотвращению доступа несовершеннолетних к сигаретам и вейпам стали, среди прочих, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Воронежской области, Воронежское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Воронежское отделение Всероссийского союза женщин, локальные продуктовые сети.



Вовлеченные в реализацию меморандума организации смогут объединить усилия для обеспечения общественного контроля за исполнением норм регулирования, касающихся предотвращения доступа подростков к любой табачной и никотинсодержащей продукции.