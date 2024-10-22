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Posted 22 октября, 06:06

Published 22 октября, 06:06

Modified 22 октября, 06:08

Updated 22 октября, 06:08

Инновационный участок пути с применением полимеров построен КрасЖД на Транссибе

Инновационный участок пути с применением полимеров построен КрасЖД на Транссибе

22 октября 2024, 06:06
Фото: КрасЖД
На участке Транссиба Заозерная — Камала красноярские железнодорожники применили новую технологию укладки железнодорожного полотна. Почти на трех километрах путей основание выполнили не из обычного песка и щебня, а из смеси с добавлением полимеров и цемента.

В КрасЖД рассказали, что такая технология строительства пути — инновация для России. Раньше для усиления земполотна на железной дороге применяли только песок и щебень. В этот раз на реконструированном участке на поверхности земляного полотна сформировали специальный подбалластный защитный слой с вяжущими и полимерными добавками.

Фото: КрасЖД
«Головным разработчиком является АО „Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта“. Технология уже прошла эксплуатационные испытания на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке, теперь мы применили ее в реальных условиях движения поездов на Транссибе, — рассказал главный инженер КрасЖД Роман Кукишев. — В течение года на подконтрольном участке пути мы сможем полностью оценить все параметры и эффективность инновации в сравнении с существующей конструкцией путевой инфраструктуры. Цель проекта — оптимизация жизненного цикла пути на грузонапряженных линиях железных дорог, в том числе на магистралях Восточного полигона».

Кроме применения полимеров, на участке смонтировали модернизированные рельсовые крепления и шпалы, которые более равномерно распределяют нагрузку и обеспечивают повышенную износостойкость полотна.

Фото: КрасЖД

В РЖД ожидают, что применение инновационных технологий в строительстве пути увеличит его ресурс и позволит почти вдвое увеличить объемы перевезенных грузов между капитальными ремонтами — с существующих 1,4 до 2,5 миллиарда тонн брутто.

Это создаст резерв для наращивания провозных и пропускных способностей на Транссибе, в том числе на самом востребованном экспортном направлении на Восток.

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