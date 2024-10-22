Инновационный участок пути с применением полимеров построен КрасЖД на Транссибе

В КрасЖД рассказали, что такая технология строительства пути — инновация для России. Раньше для усиления земполотна на железной дороге применяли только песок и щебень. В этот раз на реконструированном участке на поверхности земляного полотна сформировали специальный подбалластный защитный слой с вяжущими и полимерными добавками.