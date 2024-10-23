Официанты и бармены в Красноярске заработали более 50 миллионов на СберЧаевых

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Клиенты красноярских ресторанов и кафе с начала 2024 года оставили более 50 миллионов рублей в качестве чаевых, воспользовавшись сервисом СберЧаевые. Сервис подключили уже более 120 компаний общественного питания города — это около 40% рынка в регионе. И это число постоянно растет.

Сервис позволяет клиентам благодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных и банковских карт, достаточно наличие смартфона. Для оплаты необходимо отсканировать QR-код получателя, выбрать или ввести сумму и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн одним кликом. «Сервис СберЧаевые был запущен в Красноярске в июне 2023 года. Число компаний общественного питания, которые пользуются сервисом, за год увеличилось вдвое. Люди всё меньше пользуются наличными деньгами в повседневной жизни, поэтому СберЧаевые — отличный способ отблагодарить официанта, тренера, курьера или бьюти-мастера за хороший сервис. Благодаря нашему сервису работник сферы услуг может отслеживать поступившие средства и систематизировать их. Вся статистика будет видна в личном кабинете. А ещё это прекрасный способ получать обратную связь — читать сообщения клиентов, которые они отправляют вместе с чаевыми», — рассказала заместитель управляющего Красноярским отделением Сбера Светлана Туровец . Фото: Сбер Ранее в октябре в рамках премии WHERETOEAT Siberia Сбер определил лучшего «Официанта года» по версии сервиса СберЧаевые. Победу одержал Глеб Чепкасов, Tunguska, Красноярск.