Официанты и бармены в Красноярске заработали более 50 миллионов на СберЧаевых

Posted 23 октября, 07:40
Published 23 октября, 07:40
Modified 23 октября, 08:04
Updated 23 октября, 08:04
Сервис позволяет клиентам благодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных и банковских карт, достаточно наличие смартфона. Для оплаты необходимо отсканировать QR-код получателя, выбрать или ввести сумму и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн одним кликом.
«Сервис СберЧаевые был запущен в Красноярске в июне 2023 года. Число компаний общественного питания, которые пользуются сервисом, за год увеличилось вдвое. Люди всё меньше пользуются наличными деньгами в повседневной жизни, поэтому СберЧаевые — отличный способ отблагодарить официанта, тренера, курьера или бьюти-мастера за хороший сервис. Благодаря нашему сервису работник сферы услуг может отслеживать поступившие средства и систематизировать их. Вся статистика будет видна в личном кабинете. А ещё это прекрасный способ получать обратную связь — читать сообщения клиентов, которые они отправляют вместе с чаевыми», — рассказала заместитель управляющего Красноярским отделением Сбера Светлана Туровец.
Ранее в октябре в рамках премии WHERETOEAT Siberia Сбер определил лучшего «Официанта года» по версии сервиса СберЧаевые. Победу одержал Глеб Чепкасов, Tunguska, Красноярск.