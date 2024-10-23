Школьники «шахтерского» класса посетили Березовский разрез

Знакомство с Березовским разрезом началось для «Профкласса.ФМ» с инструктажа по технике безопасности и экипировки в сигнальные жилеты и каски. Об истории предприятия, успехах горняков в работе, спорте, социальном партнерстве им рассказали в Музее трудовой славы. Затем на автобусе ребята отправились на смотровую площадку, откуда как на ладони им открылась панорама предприятия, которую они видели в миниатюре в Музее.