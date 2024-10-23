Школьники «шахтерского» класса посетили Березовский разрез

Posted 23 октября, 02:02
Published 23 октября, 02:02
Modified 23 октября, 02:04
Updated 23 октября, 02:04
На Березовском разрезе в городе Шарыпово побывали восьмиклассники. В сентябре угольщики и педагоги организовали для ребят посвящение в учащиеся «Профклассов.ФМ», на котором управляющий Березовским разрезом Александр Буйницкий пригласил их в гости на предприятие. И вот, спустя месяц, восьмиклассники полным составом пришли на разрез.
Знакомство с Березовским разрезом началось для «Профкласса.ФМ» с инструктажа по технике безопасности и экипировки в сигнальные жилеты и каски. Об истории предприятия, успехах горняков в работе, спорте, социальном партнерстве им рассказали в Музее трудовой славы. Затем на автобусе ребята отправились на смотровую площадку, откуда как на ладони им открылась панорама предприятия, которую они видели в миниатюре в Музее.
Школьники также осмотрели комплекс глубокой переработки угля, где из полезного ископаемого получают продукты с высокими качественными характеристиками — сорбенты для нефтехимии, брикеты для металлургии, сооружения, где происходит очистка карьерных и технических вод, участки рекультивации, где на месте бывших угольных выработок уже растет лес.
«Экскурсия на Березовский разрез, угольный пласт высотой в два девятиэтажных дома, огромные шагающие экскаваторы, экологическая ответственность СУЭК произвели неизгладимое впечатление на ребят», — говорят педагоги. С их слов, в течение учебного года ребят ожидает множество мероприятий, в том числе совместных с угольщиками.
В этом учебном году «Профклассы.ФМ» появились в 25 российских школах, всего набрано 44 профильных класса, в них обучаются свыше 900 старшеклассников.