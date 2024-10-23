Страховая компания «Югория» увеличила прибыль вдвое по итогам 9 месяцев 2024 года

Posted 23 октября, 06:43
Published 23 октября, 06:43
Modified 23 октября, 06:47
Updated 23 октября, 06:47
Собственный капитал компании вырос на 19% и составил 14,6 миллиарда рублей, с показателем доходности на акционерный капитал (ROE) 29,5%. Совокупные активы компании составили 49,6 миллиарда рублей.
По результатам девяти месяцев «Югория» произвела выплаты в размере более 12,9 миллиарда рублей, закрыв свыше 100 тысяч страховых случаев. Среди крупных выплат — компенсация в 190 миллионов рублей, перечисленная судовладельцу за погибшее грузовое судно. Об этом пишет ТАСС.
«Югория» наращивает объёмы корпоративных видов страхования и в 2024 году подписала контракты с крупнейшими лизинговыми компаниями, что позволило достичь высокого темпа роста — 167%. В настоящее время «Югория» известна в качестве партнёра лизинговых компаний CARCADE, «Балтийский лизинг», «Европлан», «Интерлизинг», «Сбербанк Лизинг» и других. Партнёрство с Российской ассоциацией автомобильных дилеров (РОАД) обеспечило для «Югории» возможности по расширению сотрудничества с автомобильными дилерами и укреплению позиций на рынке автострахования. На данный момент «Югория» заявила о сотрудничестве с 540 автодилерами страны.
«Югория» продолжает уверенно расширять свой агентский портфель, активно вводя новые услуги для агентов, число которых уже почти достигло 12 тысяч. Как отметил генеральный директор компании Олег Овсяницкий, «Югорию» уже давно не воспринимают как региональную компанию. С удовлетворением отмечается, что доступные страховые сервисы, традиционно пользующиеся популярностью на Урале и в Сибири, оказываются востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и центральном регионе страны, где темп роста бизнеса достиг 123%.