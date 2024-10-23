Страховая компания «Югория» увеличила прибыль вдвое по итогам 9 месяцев 2024 года

«Югория» наращивает объёмы корпоративных видов страхования и в 2024 году подписала контракты с крупнейшими лизинговыми компаниями, что позволило достичь высокого темпа роста — 167%. В настоящее время «Югория» известна в качестве партнёра лизинговых компаний CARCADE, «Балтийский лизинг», «Европлан», «Интерлизинг», «Сбербанк Лизинг» и других. Партнёрство с Российской ассоциацией автомобильных дилеров (РОАД) обеспечило для «Югории» возможности по расширению сотрудничества с автомобильными дилерами и укреплению позиций на рынке автострахования. На данный момент «Югория» заявила о сотрудничестве с 540 автодилерами страны.