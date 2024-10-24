«Единая Россия»: Трехлетний бюджет сформирован с акцентом на социальную сферу

Планируется строительство 25 кампусов мирового уровня к 2030 году, а к 2036 году — 40. Поддержку получат музеи, театры и школы искусств, а программой «Земский работник культуры» воспользуются более 2,5 тыс. человек. Также ежегодно будут строить не менее 350 спортивных комплексов и благоустраивать 5 тыс. городских пространств.