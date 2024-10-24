«Единая Россия»: Трехлетний бюджет сформирован с акцентом на социальную сферу

Posted 24 октября, 15:21
Published 24 октября, 15:21
Modified 24 октября, 15:21
Updated 24 октября, 15:21
Партия «Единая Россия» проголосовала за проект федерального бюджета на 2025–2027 годы в первом чтении. Партия сосредоточила внимание на социальной поддержке, выполнении обязательств по национальной обороне, поддержке участников СВО и их семей, а также технологическом развитии. Об этом пишет mkset.
По словам врио секретаря генсовета партии Владимира Якушева, бюджет предусматривает индексацию пенсий для работающих пенсионеров, средний размер страховой пенсии будет увеличен до 24 тыс. рублей в следующем году. На поддержку детей планируется выделить 10 трлн рублей, из которых около 4 трлн рублей будет направлено на единые пособия.
Также по инициативе «Единой России» будут проведена индексация маткапитала и продолжена программа семейной ипотеки. На капитальный ремонт школ запланировано 60 млрд рублей базово плюс 15 млрд рублей дополнительно. Программа охватит более 3,2 тыс. школ, и к 2030 году появится более 100 новых детских садов.
Планируется строительство 25 кампусов мирового уровня к 2030 году, а к 2036 году — 40. Поддержку получат музеи, театры и школы искусств, а программой «Земский работник культуры» воспользуются более 2,5 тыс. человек. Также ежегодно будут строить не менее 350 спортивных комплексов и благоустраивать 5 тыс. городских пространств.
Финансирование здравоохранения возрастет, включая модернизацию первичного звена и борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поддержка будет оказана регионам, включая списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам и продолжение программ расселения аварийного жилья, пишет er.ru.
Владимир Якушев заявил, что между первым и вторым чтениями «Единая Россия» и Правительство РФ проработают поправки к бюджету, чтобы лучше учесть интересы граждан. В ближайшее время по поручению Дмитрия Медведева пройдет заседание программной комиссии.
«Наша задача — максимально учесть интересы людей, чтобы цифры в статьях воплотились в конкретные программы и объекты», — сообщил Якушев.