Депутат заподозрила полицию Коркино в необоснованных связях с цыганской диаспорой

Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выразила сомнения в честности действий полиции Коркино, сообщает «Ридус». Она утверждает, что местные правоохранители игнорируют противоправные действия представителей цыганской диаспоры из-за своих личных интересов. «Что-то мне подсказывает, что кому-то, наверное, золотили ручку до определенного времени», — сказала Останина в интервью изданию.



По словам депутата, игнорирование правоохранительных органов позволило цыганской диаспоре фактически стать самостоятельной структурой власти в регионе. Она также подчеркнула, что подобная ситуация наблюдается и с другими этническими общинами. «Где Следственный комитет был раньше?», — задается вопросом Останина, указывая на проблему недостаточного контроля со стороны силовых структур.



Депутат отметила, что традиции цыганской диаспоры, такие как ранние браки, противоречат российскому семейному праву. «Заигрывать хватит. А то получается, что мы воюем уже на три фронта», — заявила Останина, имея в виду как специальную военную операцию, так и внутренние межнациональные конфликты. Она предупредила, что попытки цыганских общин показать свою силу обречены на провал.



В Коркино недавно произошла трагедия: была убита 40-летняя женщина-таксист, воспитывавшая двоих детей. В преступлении подозреваются двое цыган из местной диаспоры, что вызвало народные волнения. Жители города начали громить дома и автомобили, принадлежащие цыганам, требуя справедливости.