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Posted 25 октября, 10:12

Published 25 октября, 10:12

Modified 25 октября, 10:14

Updated 25 октября, 10:14

Депутат заподозрила полицию Коркино в необоснованных связях с цыганской диаспорой

25 октября 2024, 10:12
Нина Останина заявила, что в Челябинской области коркинская полиция закрывает глаза на правонарушения, связанные с цыганской диаспорой, опасаясь обострения конфликта.

Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выразила сомнения в честности действий полиции Коркино, сообщает «Ридус». Она утверждает, что местные правоохранители игнорируют противоправные действия представителей цыганской диаспоры из-за своих личных интересов. «Что-то мне подсказывает, что кому-то, наверное, золотили ручку до определенного времени», — сказала Останина в интервью изданию.

По словам депутата, игнорирование правоохранительных органов позволило цыганской диаспоре фактически стать самостоятельной структурой власти в регионе. Она также подчеркнула, что подобная ситуация наблюдается и с другими этническими общинами. «Где Следственный комитет был раньше?», — задается вопросом Останина, указывая на проблему недостаточного контроля со стороны силовых структур.

Депутат отметила, что традиции цыганской диаспоры, такие как ранние браки, противоречат российскому семейному праву. «Заигрывать хватит. А то получается, что мы воюем уже на три фронта», — заявила Останина, имея в виду как специальную военную операцию, так и внутренние межнациональные конфликты. Она предупредила, что попытки цыганских общин показать свою силу обречены на провал.

В Коркино недавно произошла трагедия: была убита 40-летняя женщина-таксист, воспитывавшая двоих детей. В преступлении подозреваются двое цыган из местной диаспоры, что вызвало народные волнения. Жители города начали громить дома и автомобили, принадлежащие цыганам, требуя справедливости.

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