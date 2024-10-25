Красноярские нефтяники провели ежегодный День поставщика

Posted 25 октября, 03:02
Published 25 октября, 03:02
Modified 25 октября, 03:04
Updated 25 октября, 03:04
Представители производственно-строительного комплекса, сферы услуг, транспортно-логистических компаний обсудили закупки по перспективным проектам «РН-Ванкор», реализуемым на севере края. Компании узнали о потребностях «РН-Ванкор» в товарах и услугах на последующие два года — это геология и бурение, обслуживание оборудования, капитальное строительство, развитие транспортной и логистической инфраструктуры, материально-техническое обеспечение.
За последние годы существенно увеличился объем работ «РН-Ванкор» с отечественными производителями. Крупнейшее нефтедобывающее предприятие края ежегодно наращивает и долю местных поставщиков.
Общий объем контрактов с организациями региона за 9 месяцев текущего года увеличился на 25% относительно аналогичного периода прошлого года, закупки на поставку МТР выросли на 34%, на оказание услуг — на 20%. При этом география поставщиков узкоспециализированного профиля расширяется. Продолжается поиск инновационных решений для повышения эффективности производства.
Реализация стратегических нефтедобывающих проектов «Роснефти» в Заполярье имеет важный синергетический эффект для смежных областей российской промышленности, таких как машиностроение, металлургия, энергетика, строительство и судостроение, обеспечивая стабильными заказами отечественных производителей.