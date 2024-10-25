Красноярские нефтяники провели ежегодный День поставщика

Общий объем контрактов с организациями региона за 9 месяцев текущего года увеличился на 25% относительно аналогичного периода прошлого года, закупки на поставку МТР выросли на 34%, на оказание услуг — на 20%. При этом география поставщиков узкоспециализированного профиля расширяется. Продолжается поиск инновационных решений для повышения эффективности производства.