ФОМС: Внедрение ЦМП повысит продолжительность жизни

Баланин отметил, что детальный анализ медицинских данных каждого человека позволит планировать медицинскую помощь, учитывая индивидуальные особенности и потребности. По его словам, это должно помочь увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2030 году, что соответствует целям, поставленным президентом.