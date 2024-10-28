ФОМС: Внедрение ЦМП повысит продолжительность жизни

Posted 28 октября, 15:35
Published 28 октября, 15:35
Modified 28 октября, 15:35
Updated 28 октября, 15:35
Мероприятие прошло в рамках Третьего Национального конгресса «Национальное здравоохранение» с международным участием. Баланин подчеркнул, что создание ЦМП станет важным шагом в повышении продолжительности жизни.
Фонд разработал федеральный регистр застрахованных, который позволяет вести персонифицированный учет данных по всей России. Это внедрение дало возможность перейти на цифровые полисы и отказаться от бумажных. Следующим шагом станет разработка и внедрение ЦМП — комплексной системы хранения данных, получающей информацию из различных медицинских систем. Об этом пишет ria.ru.
Баланин отметил, что детальный анализ медицинских данных каждого человека позволит планировать медицинскую помощь, учитывая индивидуальные особенности и потребности. По его словам, это должно помочь увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2030 году, что соответствует целям, поставленным президентом.
Кроме того, цифровая информация облегчит раннее обнаружение серьезных заболеваний и ведение пациентов с хроническими недугами. ЦМП также повысит информированность населения, предоставляя индивидуальные рекомендации по профилактике и ранней диагностике.
Граждане будут получать приглашения на диспансеризацию через портал «Госуслуг», а страховые представители смогут использовать эти данные для улучшения страхового сопровождения на всех этапах оказания медицинской помощи.