Владимир Ефимов: В Москве 354 гектара территорий будут застроены по программе КРТ

Posted 28 октября, 18:48
Published 28 октября, 18:48
Modified 28 октября, 18:48
Updated 28 октября, 18:48
Как сообщает mos.ru, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в общей сложности по КРТ воплотят 14 проектов на суммарной площади почти 354 гектара.
Инвесторы займутся возведением жилья для целей реновации в Западном, Зеленоградском, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах.
Ефимов подчеркнул, что возведенные кварталы получат всю необходимую инфраструктуру, озеленение, на придомовых территориях появятся места отдыха для детей и площадки для уличных тренировок спортсменов.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что 14 подготовленных проектов КРТ подразумевают строительство примерно 9,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, из которых приблизительно 5,7 миллиона квадратных метров будет отведено на жилье, включая коммерческую застройку, а еще примерно 2,5 миллиона квадратных метров займут учреждения общественно-делового и социального назначения. Площадь будущих производств будет достигать одного миллиона квадратных метров.
Согласно комментарию министра правительства Москвы, главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, эти ЖК помогут обзавестись современным, комфортабельным жильем около 20 тысячам граждан. На первых этажах новых домов начнут функционировать магазины, аптечные пункты, точки общепита, парикмахерские и прочие заведения для социально-бытового обслуживания населения. Это обеспечит высокое качество жизни на фоне доступности товаров и услуг.
В рамках инициативы комплексного развития территорий строятся и облагораживаются многофункциональные городские кварталы, в которых на месте бывших промзон и неэффективно используемых земель появляются дороги, жилые кварталы и сопутствующие объекты. В настоящее время в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ, которые суммарно занимают территорию свыше чем 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов осуществляется под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.