Владимир Ефимов: В Москве 354 гектара территорий будут застроены по программе КРТ

В рамках инициативы комплексного развития территорий строятся и облагораживаются многофункциональные городские кварталы, в которых на месте бывших промзон и неэффективно используемых земель появляются дороги, жилые кварталы и сопутствующие объекты. В настоящее время в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ, которые суммарно занимают территорию свыше чем 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов осуществляется под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.