В Красноярске прошла панельная дискуссия о креативных коллаборациях в арт-рынке

Posted 29 октября, 02:23
Published 29 октября, 02:23
Modified 29 октября, 02:25
Updated 29 октября, 02:25
Участники обсудили, почему симбиоз креатива в искусстве сегодня оказывается более эффективным для арт-рынка, чем «одиночное плавание». Основными темами стали опыт реализованных коллабораций, взаимодействие культурных учреждений с бизнесом, а также привлечение внимания зрителей и потенциальных покупателей искусства к деятельности арт-пространств.
«Творчество — это все. Но нам важен сам подход. Я скажу вам страшную вещь. Мы занимаемся мультимодальным искусством. Мне хочется, чтобы Сибирь начала разрабатывать собственные проекты, которыми можно было бы гордиться», — поделился руководитель отдела современных художественных практик краевого ЦКИ Михаил Шубский.
Дискуссия привлекла художников, скульпторов, фотографов и других творческих деятелей региона, заинтересованных в развитии арт-рынка.
«Компания Эн+ организовывает различные культурные события в Красноярске, от выставок до театральных гастролей.В этот раз нас пригласила к дискуссии галерея „В центре Мира“. Они устраивают такие встречи постоянно на темы, так или иначе связанные с искусством. Поскольку в этом году мы с ними вместе делали проект геометки с участием нашей фотовыставки „Далай-море“, то, естественно, мы откликнулись на это предложение и посчитали нужным рассказать о нашей коллаборации в рамках этой выставки и о других культурных проектах, которые компания Эн+, реализует в Красноярске и Красноярском крае», — рассказала директор департамента по связям с общественностью компании РУСАЛ (входит в Эн+) Елена Южакова.