В Красноярске прошла панельная дискуссия о креативных коллаборациях в арт-рынке

«Компания Эн+ организовывает различные культурные события в Красноярске, от выставок до театральных гастролей.В этот раз нас пригласила к дискуссии галерея „В центре Мира“. Они устраивают такие встречи постоянно на темы, так или иначе связанные с искусством. Поскольку в этом году мы с ними вместе делали проект геометки с участием нашей фотовыставки „Далай-море“, то, естественно, мы откликнулись на это предложение и посчитали нужным рассказать о нашей коллаборации в рамках этой выставки и о других культурных проектах, которые компания Эн+, реализует в Красноярске и Красноярском крае», — рассказала директор департамента по связям с общественностью компании РУСАЛ (входит в Эн+) Елена Южакова.