Автомобиль как дополнительный финансовый источник

Posted 31 октября, 03:00
Published 31 октября, 03:00
Modified 31 октября, 03:00
Updated 31 октября, 03:00
Эксперты сервиса автозаймов Caranga рассказали, как правильно выбрать финансовую организацию.
1. Проверьте регистрацию организации
Перед оформлением займа проверьте, состоит ли выбранная компания в официальном реестре Банка России. Если кредитор числится в списке, значит он работает в соответствии с действующим законодательством. Важный пункт — членство в одной из двух саморегулируемых организаций. Участником СРО может стать только зарегистрированная МФО. Например, Caranga является членом СРО «МиР».
2. Сравните предложения нескольких компаний
Если вы решили оформить заём под залог авто, стоит подобрать несколько вариантов МФО. Внимательно изучите информацию на сайте каждой организации, нередко данные о процентных ставках находятся на первой странице.
Важно рассмотреть раздел с документацией компании. Таким образом, вы сможете заранее изучить общие правила предоставления займа. Например, некоторые МФО определяют не только верхнюю, но и нижнюю возрастную границу для своих клиентов — не выдают займы клиентам до 20 лет. Обратите внимание и на допустимый возраст автомобиля. В Caranga вы можете оформить заём под залог иностранного автомобиля любой марки, если его возраст не превышает 33 лет.
Кроме того, не стоит пренебрегать отзывами. Вы можете узнать больше информации о микрофинансовой организации с помощью оценок клиентов.
3. Изучите условия автозайма
Вы можете получить деньги под залог автомобиля на разных условиях. Перед оформлением договора уточните, сможете ли вы пользоваться залоговым транспортным средством в период выплаты займа. Некоторые финансовые организации оставляют его на собственной стоянке. При оформлении займа в Caranga автомобиль и паспорт транспортного средства остаются у владельца. Кроме того, все этапы — от подачи заявки до получения денег — проходят онлайн, в том числе и оценка ТС.