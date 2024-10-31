Автомобиль как дополнительный финансовый источник

Вы можете получить деньги под залог автомобиля на разных условиях. Перед оформлением договора уточните, сможете ли вы пользоваться залоговым транспортным средством в период выплаты займа. Некоторые финансовые организации оставляют его на собственной стоянке. При оформлении займа в Caranga автомобиль и паспорт транспортного средства остаются у владельца. Кроме того, все этапы — от подачи заявки до получения денег — проходят онлайн, в том числе и оценка ТС.