Спортсмены БоГЭС взяли золото и серебро на турнире по волейболу

Богучанская ГЭС ежегодно выделяет средства на развитие спорта в Кежемском районе по своей программе благотворительной и спонсорской помощи. В 2024 году на средства станции приобрели современное оборудование школа по биатлону и клубы боевых единоборств, а районная спортивная школа и спортивные клубы получили средства для организации поездок на соревнования и сборы.