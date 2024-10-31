Спортсмены БоГЭС взяли золото и серебро на турнире по волейболу

Posted 31 октября, 09:54
Published 31 октября, 09:54
Modified 31 октября, 09:56
Updated 31 октября, 09:56
Соревнования прошли в городском спортивном комплексе «Жемчужина». Матчи шли по круговой системе, так что каждая команда сыграла со всеми соперниками.
У мужчин три команды одержали по три победы, так что каждая набрала по 9 очков. Итоговое распределение медалей зависело от разницы забитых и пропущенных мячей, поэтому команда Богучанской ГЭС заняла 2 место, немного уступив сборной города Кодинска.
Что касается женских команд, то спортсменки БоГЭС заняли первое место по количеству выигранных матчей. Сейчас обе команды тренируются, чтобы выступить на волейбольном турнире, который Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района посвятило Дню народного единства.
Богучанская ГЭС ежегодно выделяет средства на развитие спорта в Кежемском районе по своей программе благотворительной и спонсорской помощи. В 2024 году на средства станции приобрели современное оборудование школа по биатлону и клубы боевых единоборств, а районная спортивная школа и спортивные клубы получили средства для организации поездок на соревнования и сборы.