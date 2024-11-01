Ефимов: Жители 456 старых домов оформили документы на квартиры по программе реновации

Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, отметил, что в этом году лидером по числу горожан, получивших новые квартиры, стал Восточный административный округ. Здесь правообладателями нового жилья стали 7,7 тысячи человек. На юго-востоке Москвы документы на новые квартиры оформили 4,6 тысячи человек, а на западе — 3,8 тысячи. По программе реновации москвичи получают квартиры в том же районе города, где расположен их старый дом, за исключением Зеленограда, Троицкого и Новомосковского административных округов. Здесь переселение осуществляется в границах округа.