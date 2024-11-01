Ефимов: Жители 456 старых домов оформили документы на квартиры по программе реновации

Posted 1 ноября, 16:37
Published 1 ноября, 16:37
Modified 1 ноября, 16:37
Updated 1 ноября, 16:37
Ефимов отметил, что с начала текущего года в рамках программы реновации документы на современные квартиры в 224 новостройках получили 26,6 тыс. москвичей. Он добавил, что рядом с жилыми комплексами сформирована вся необходимая для жизни инфраструктура. Об этом сообщает портал mos.ru.
Всего с начала реализации программы правообладателями нового жилья стали более 162,4 тысячи человек. За девять месяцев текущего года их число выросло на 20 процентов.
Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, отметил, что в этом году лидером по числу горожан, получивших новые квартиры, стал Восточный административный округ. Здесь правообладателями нового жилья стали 7,7 тысячи человек. На юго-востоке Москвы документы на новые квартиры оформили 4,6 тысячи человек, а на западе — 3,8 тысячи. По программе реновации москвичи получают квартиры в том же районе города, где расположен их старый дом, за исключением Зеленограда, Троицкого и Новомосковского административных округов. Здесь переселение осуществляется в границах округа.
На месте старого жилищного фонда появятся новостройки для переселения горожан по программе реновации.
Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики, сообщил, что за девять месяцев текущего года было подготовлено 44 новостройки для переселения жителей столицы из старых домов. На прилегающей к домам территории уже проведены работы по озеленению и установлены детские и спортивные площадки.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и касается около миллиона жителей столицы. В прошлом году под заселение было подготовлено 59 новостроек, в которые переселились более 47 тысяч человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации данной программы.