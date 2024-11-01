На севере Красноярского края на пяти гектарах снесут аварийные здания и очистят землю

Для демонтажа задействовано семь единиц техники, в том числе по три экскаватора и самосвала, а также бульдозер. Работы ведутся более месяца, а через три недели на участке будет чистое поле. Оттуда вывезут восемь тысяч тонн мусора, очистив пять гектаров земли.