На севере Красноярского края на пяти гектарах снесут аварийные здания и очистят землю

Posted 1 ноября, 04:58
Published 1 ноября, 04:58
Modified 1 ноября, 05:00
Updated 1 ноября, 05:00
«В их числе — здание пожарных баков, очистные сооружения, склады ГСМ с баками и другие сооружения. Два из них уже демонтированы. Общий строительный объем запланированных к демонтажу зданий — 18 тысяч кубических метров», — рассказал начальник управления по работе с территориями и благоустройству производственного департамента ЗФ «Норникеля» Андрей Радунцев.
Для демонтажа задействовано семь единиц техники, в том числе по три экскаватора и самосвала, а также бульдозер. Работы ведутся более месяца, а через три недели на участке будет чистое поле. Оттуда вывезут восемь тысяч тонн мусора, очистив пять гектаров земли.
«Мы уже близки к завершению проекта, на окончание работ потребуется около месяца. За это время не только уберем здания и мусор после их разбора, но и посыплем участок щебнем, приведем его в должный вид», — отметил Радунцев.
Программа включает и рекультивацию земель: снимается до метра поверхностного слоя, на его место засыпают грунт, который засеивают травой.
До 2031 года по программе «Чистый Норильск» уберут около 500 заброшенных зданий и сооружений, вывезут 2 миллиона тонн отходов и 600 тысяч тонн металлолома, очистят более 24 миллионов квадратных метров территории.