prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 12:00

Published 1 ноября, 12:00

Modified 1 ноября, 12:00

Updated 1 ноября, 12:00

В Красноярске начались продажи HONOR X7c

В Красноярске начались продажи HONOR X7c

1 ноября 2024, 12:00
Фото: Honor.com.
Реклама. ООО «Абсолют Трейд». erid: LjN8KaMD2
В Мегафоне поступил в продажу смартфон доступного сегмента HONOR X7c. Главные преимущества новинки: ударопрочность и влагозащита IP64, длительное время автономной работы, яркий экран и большой объем памяти.

Конструкция нового смартфона имеет высокий уровень амортизации, а экран защищен усиленным стеклом, что обеспечивает повышенную прочность устройства. HONOR X7c выдерживает даже самые суровые условия ежедневного использования и позволяет не беспокоиться о том, что смартфон может пострадать от падения или попадания влаги.

HONOR X7c получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость смартфона к падениям и ударам благодаря исключительной прочности и качеству сборки. Кроме того, HONOR X7c имеет степень защиты от влаги и пыли IP64.

Смартфон оснащен батареей емкостью 5200 мА·ч, которая обеспечивает увеличенное время автономной работы: до 28,5 часов использования стриминговых сервисов или до 21,5 часа воспроизведения видео на YouTube. А при низкой температуре -20°C пользователи могут просматривать видео на YouTube в течение 8 часов. Кроме того, в смартфоне доступна функция суперэнергосберегающего режима. Она позволяет максимально использовать каждый оставшийся процент. Так, благодаря этому режиму даже при 2% заряда пользователям доступно до 55 минут звонков. В комплекте со смартфоном поставляется зарядное устройство HONOR SuperCharge 35 Вт.

Фото: Honor.com

HONOR X7c оснащен экраном с диагональю 6,77 дюйма, частотой обновления 120 Гц и технологиями защиты зрения, а за счет тонких рамок по периметру полезная площадь составляет 90,76%. Процессор Qualcomm Snapdragon 685 обладает высокой производительностью для игр, развлечений и работы с ресурсоемкими задачами. Конфигурация памяти до 8 + 256 ГБ обеспечивает эффективную многозадачность и позволяет хранить все нужное на устройстве.

Смартфон оснащен двойной камерой с разрешением основного сенсора 108 Мп, что обеспечивает высокое качество изображения в разных сценариях съемки.

HONOR X7c доступен для покупки в российских магазинах электроники и на маркетплейсах. Стоимость новинки в цветах полночный черный и лесной зеленый составляет 17 990 рублей за конфигурацию памяти 6+128 ГБ и 20 990 рублей за версию 8+256 ГБ. С 1 по 15 ноября действует специальное предложение: скидка 3000 рублей и наушники HONOR CHOICE Earbuds X7 в подарок.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика