В рамках народной программы «Единой России» в регионах РФ обновили 79 тысяч дворов

Posted 1 ноября, 09:50
Published 1 ноября, 09:50
Modified 1 ноября, 09:50
Updated 1 ноября, 09:50
Врио секретаря генсовета Владимир Якушев сообщил, что финансирование программы продолжится, средства на это уже предусмотрены в бюджете.
Якушев рассказал, что на развитие комфортной городской среды будет выделено 180 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что «Единая Россия» настаивала на выделении средств на реализацию данной программы, потому что она дает мощный социальный эффект и преображает облик российских городов. Врио секретаря генсовета добавил, что данный проект реализуется «Единой Россией» с 2016 года и был переформатирован в федеральную программу. Об этом пишет портал transsibinfo.com.
Владимир Якушев сообщил, что участие в голосовании за территорию, которую нужно благоустроить, приняли десятки миллионов россиян. Он обратил особое внимание на важность этого факта и пояснил: когда чиновники выбирают объект и что-то строят, это может не нравится людям, а когда местные жители сами выбирают место и участвуют в разработке проекта, получаются хорошие решения.
Александр Сидякин, глава центрального исполкома партии, рассказал об итогах программы на брифинге в «Московском комсомольце». Он отметил, что с 2021 года количество проголосовавших в отборе объектов благоустройства удвоилось. Сайт «Единой России» ER.RU сообщает, что в 2021 году свои голоса отдали более 9 миллионов человек, а в 2024 — свыше 17 миллионов.
По словам Сидякина, «Единая Россия» совместно с Минстроем задействует в голосовании десятки тысяч волонтеров. Ежегодно работы по благоустройству проходят на 9 тысячах объектов. Партия закрепляет за каждым из них муниципального депутата, который следит за выполнением работ. Он сообщил, что примерно в 20% случаев обнаруживаются недостатки, которые подрядчики устраняют.
«В этом году в Красноярском крае по программе ФКГС идет благоустройство 36 общественных пространств в разных муниципальных образованиях. За пять лет реализации программы нам существенно удалось изменить облик не только краевой столицы, но и наших малых городов и крупных населенных пунктов края с численностью населения более 10 тысяч человек. В реализацию программы активно вовлекаются жители края, они не только выбирают объекты, но и участвуют в разработке проектных решений, следят за ходом и качеством работ.
«Единая Россия» уже несколько лет за каждым объектом закрепляет депутатов, которые также контролируют сроки, качество работ, решают возникающие вопросы. Эта совместная работа помогает нам добиваться хороших результатов. Но возникает и ряд вопросов, все участники процесса сходятся во мнении, что на данном этапе нужно уделить внимание содержанию общественных пространств. В настоящее время депутаты Законодательного собрания Красноярского края изучают накопившийся опыт в регионе и готовят рекомендации для муниципалитетов», — сказал региональный координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Новиков.