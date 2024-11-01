В рамках народной программы «Единой России» в регионах РФ обновили 79 тысяч дворов

«В этом году в Красноярском крае по программе ФКГС идет благоустройство 36 общественных пространств в разных муниципальных образованиях. За пять лет реализации программы нам существенно удалось изменить облик не только краевой столицы, но и наших малых городов и крупных населенных пунктов края с численностью населения более 10 тысяч человек. В реализацию программы активно вовлекаются жители края, они не только выбирают объекты, но и участвуют в разработке проектных решений, следят за ходом и качеством работ.