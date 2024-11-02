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Posted 2 ноября, 07:35

Published 2 ноября, 07:35

Modified 2 ноября, 07:37

Updated 2 ноября, 07:37

Энергетики проводят экскурсии по Богучанской ГЭС

Энергетики проводят экскурсии по Богучанской ГЭС

2 ноября 2024, 07:35
Фото: БоГЭС.
Сотрудники Богучанской ГЭС разработали несколько экскурсионных маршрутов по станции. Экскурсии будут полезны как школьникам, так и взрослым.

С начала года на БоГЭС провели около двадцати ознакомительных экскурсий для жителей и гостей Красноярского края. На станции побывали более 250 посетителей разных возрастов и профессий, от младших школьников до пенсионеров. Они осмотрели сооружения самого крупного промышленного предприятия Кежемского района, увидели работающее оборудование пятой по мощности ГЭС России, и познакомились с сотрудниками станции, обеспечивающими энергией треть потребностей Красноярского края.

Задачей этих экскурсий были ранняя профориентация школьников и ознакомление жителей Кежемского района с технологией производства электроэнергии, организацией и условиями труда на БоГЭС. На основе опыта проведенных экскурсий, сотрудники станции разработали три варианта экскурсий, которые отличаются маршрутом и продолжительности:

  • Туристам, младшим школьникам и жителям Кежемского района предложат осмотр сооружений станции и ее музея в холле Служебно-производственного корпуса, а также посещение машинного зала с работающими агрегатами.
  • Научно-просветительская экскурсия для студентов и учащихся профильного «РусГидро-класса» предусматривает расширенное знакомство с историей и сооружениями станции, в том числе осмотр ее объектов с правого берега Ангары.
  • Экскурсия для научно-промышленных блогеров и журналистов средств массовой информации в дополнение к основной программе включает посещение различных объектов станции, при необходимости — от подземных галерей до гребня плотины.

Все экскурсии на БоГЭС проводятся с соблюдением требований обеспечения безопасности энергетического объекта и охраны труда. Группы на экскурсии не превышают 20 человек, от всех участников потребуются согласия на обработку персональных данных, для школьников — согласие родителей на участие детей в посещении промышленного предприятия.

Информация о порядке проведения экскурсий и список необходимых для их проведения документов будут размещены на сайте Богучанской ГЭС.

#Общество
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