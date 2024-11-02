Энергетики проводят экскурсии по Богучанской ГЭС

С начала года на БоГЭС провели около двадцати ознакомительных экскурсий для жителей и гостей Красноярского края. На станции побывали более 250 посетителей разных возрастов и профессий, от младших школьников до пенсионеров. Они осмотрели сооружения самого крупного промышленного предприятия Кежемского района, увидели работающее оборудование пятой по мощности ГЭС России, и познакомились с сотрудниками станции, обеспечивающими энергией треть потребностей Красноярского края.