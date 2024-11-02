Энергетики проводят экскурсии по Богучанской ГЭС

Posted 2 ноября, 07:35
Published 2 ноября, 07:35
Modified 2 ноября, 07:37
Updated 2 ноября, 07:37
С начала года на БоГЭС провели около двадцати ознакомительных экскурсий для жителей и гостей Красноярского края. На станции побывали более 250 посетителей разных возрастов и профессий, от младших школьников до пенсионеров. Они осмотрели сооружения самого крупного промышленного предприятия Кежемского района, увидели работающее оборудование пятой по мощности ГЭС России, и познакомились с сотрудниками станции, обеспечивающими энергией треть потребностей Красноярского края.
Задачей этих экскурсий были ранняя профориентация школьников и ознакомление жителей Кежемского района с технологией производства электроэнергии, организацией и условиями труда на БоГЭС. На основе опыта проведенных экскурсий, сотрудники станции разработали три варианта экскурсий, которые отличаются маршрутом и продолжительности:
Все экскурсии на БоГЭС проводятся с соблюдением требований обеспечения безопасности энергетического объекта и охраны труда. Группы на экскурсии не превышают 20 человек, от всех участников потребуются согласия на обработку персональных данных, для школьников — согласие родителей на участие детей в посещении промышленного предприятия.
Информация о порядке проведения экскурсий и список необходимых для их проведения документов будут размещены на сайте Богучанской ГЭС.