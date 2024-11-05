Распродажа техники и огромные кешбэки: рассказываем про Зеленый день в Сбере

Posted 5 ноября, 10:31
Published 5 ноября, 10:31
Modified 5 ноября, 10:33
Updated 5 ноября, 10:33
Зеленый день стартует уже на этой неделе. По случаю собственного дня рождения, к которому приурочена акция, Сбер предлагает такие бонусы:
Для подписчиков СберПрайм будут действовать и другие бонусы. Кроме того, что подписчики получат доступ к выгодным предложениям Зеленого раньше, подписчики Сбера получат доступ к закрытой распродаже на Мегамаркете. Чтобы такую возможность получили больше людей, Сбер предлагает оформить подписку всего за один рубль.
Продолжением Зеленого дня станет Зеленая неделя для бизнеса, она продлится с 11 по 17 ноября. В эту неделю Сбер подготовил несколько выгодных предложений.
Во-первых, комплекс решений Сбера для онлайн-торговли можно будет подключить бесплатно. В предложение входит единый сервис аналитики по всем маркетплейсам, система управления продажами на маркетплейсах в одном окне, возможность создать свой интернет-магазин самостоятельно и без привлечения сторонних разработчиков, а также комплексная поддержка экспертов Сбера.
Во-вторых, до 15 ноября предприниматели могут зарегистрироваться и стать участниками конкурса «Любимый малый бизнес». На первом, региональном, этапе конкурса выберут по 100 лучших предпринимателей из 11 регионов. На втором этапе конкурса 100 победителей, по 10 в каждой из 10 номинаций, пригласят в Москву для вручения главных призов и десяти Гран-при. Каждый победитель федерального этапа получит по миллиону рублей и станет участником гала-ужина в Москве. А еще Гран-при включает в себя отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае.