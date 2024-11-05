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Posted 5 ноября, 10:31

Published 5 ноября, 10:31

Modified 5 ноября, 10:33

Updated 5 ноября, 10:33

Распродажа техники и огромные кешбэки: рассказываем про Зеленый день в Сбере

Распродажа техники и огромные кешбэки: рассказываем про Зеленый день в Сбере

5 ноября 2024, 10:31
Фото: Пресс-служба Сбера.
Реклама. ПАО «Сбербанк». erid: LjN8K88MP
Сбер объявил о старте Зеленого дня, который в этом году еще и продолжится Зеленой неделей для бизнеса. Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев рассказал, какие бонусы подготовил банк для клиентов.

Зеленый день стартует уже на этой неделе. По случаю собственного дня рождения, к которому приурочена акция, Сбер предлагает такие бонусы:

  • Скидка до 40% в СберДевайсах. Как отметил Дмитрий Солнцев, с начала года жители регионов присутствия Сибирского банка приобрели более 24 тысяч девайсов от Сбера — умные колонки SberBoom, SberBoom Mini, смарт-дисплей SberPortal, умная ТВ-приставка SberBox, умная лампочка и розетка. За год спрос на эти устройства вырос почти на 40.
  • Скидки до 55% на продукты СберСтрахования — клиентам банка предлагают скидки на страховые полисы. С начала года клиенты банка в Сибири оформили более 219 тысяч полисов защиты жилья. В этом году СберСтрахование выплатило жителям Сибири более 90 миллионов рублей.
  • Кешбэк до 99% в СберЗдоровье — клиентам экосистемы Сбера предлагают получать бонусы Спасибо за заботу о собственном здоровье.
  • Кешбэк 100% в СберМобайл — пользователям СберМобайл будут выплачивать стопроцентный кэшбэк бонусами Спасибо.

Для подписчиков СберПрайм будут действовать и другие бонусы. Кроме того, что подписчики получат доступ к выгодным предложениям Зеленого раньше, подписчики Сбера получат доступ к закрытой распродаже на Мегамаркете. Чтобы такую возможность получили больше людей, Сбер предлагает оформить подписку всего за один рубль.

Продолжением Зеленого дня станет Зеленая неделя для бизнеса, она продлится с 11 по 17 ноября. В эту неделю Сбер подготовил несколько выгодных предложений.

Во-первых, комплекс решений Сбера для онлайн-торговли можно будет подключить бесплатно. В предложение входит единый сервис аналитики по всем маркетплейсам, система управления продажами на маркетплейсах в одном окне, возможность создать свой интернет-магазин самостоятельно и без привлечения сторонних разработчиков, а также комплексная поддержка экспертов Сбера.

Во-вторых, до 15 ноября предприниматели могут зарегистрироваться и стать участниками конкурса «Любимый малый бизнес». На первом, региональном, этапе конкурса выберут по 100 лучших предпринимателей из 11 регионов. На втором этапе конкурса 100 победителей, по 10 в каждой из 10 номинаций, пригласят в Москву для вручения главных призов и десяти Гран-при. Каждый победитель федерального этапа получит по миллиону рублей и станет участником гала-ужина в Москве. А еще Гран-при включает в себя отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае.

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