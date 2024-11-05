Распродажа техники и огромные кешбэки: рассказываем про Зеленый день в Сбере

Во-вторых, до 15 ноября предприниматели могут зарегистрироваться и стать участниками конкурса «Любимый малый бизнес». На первом, региональном, этапе конкурса выберут по 100 лучших предпринимателей из 11 регионов. На втором этапе конкурса 100 победителей, по 10 в каждой из 10 номинаций, пригласят в Москву для вручения главных призов и десяти Гран-при. Каждый победитель федерального этапа получит по миллиону рублей и станет участником гала-ужина в Москве. А еще Гран-при включает в себя отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае.