Газификация или снова с печками?

Выбросы промышленного сектора, судя по заявлениям чиновников и бизнеса, в последние годы контролируются все больше. Регуляторы пристальнее наблюдают за предприятиями, те в свою очередь вкладывают деньги в модернизацию оборудования и очистку выбросов. Что касается перевода частного сектора на альтернативное отопление, то пока вопрос остается на уровне обсуждений. Чиновники не пришли ни к электроотоплению, ни к газификации. Более того — федеральные средства по программе «Чистый воздух» сейчас тратят на замену одних угольных котлов на другие.