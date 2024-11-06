Газификация или снова с печками?

Posted 6 ноября, 13:00
Published 6 ноября, 13:00
Modified 7 ноября, 05:05
Updated 7 ноября, 05:05
В минэкологии называют разные факторы загрязнения. В частности, некоторые малые предприятия, которые не выполняют экологические нормативы. Министр экологии края Владимир Часовитин привел такой пример:
«На полную мощность и без всякой газоочистки коптила труба асфальтобетонного завода на Пограничников. Складывается впечатление, что эти люди ни слова не слышали ни об экологии, ни о том, что в период безветрия выбросы надо снижать. Беспредел».
Свой вклад в общую долю выбросов вредных веществ вносит и частный сектор. Так, по данным Владмира Часовитина, 22,6 тысячи из 104,9 тысячи тонн выбросов за 2023 год пришлось именно на частный сектор. Бытовая логика подсказывает, что в теплое время года частные дома оказывают малое влияние на экологическую обстановку, летом люди топят разве что бани. С наступлением холодов эффект должен увеличиваться.
Статистика по выбросам подтверждает это предположение. Для примера мы взяли данные по выбросам в четырех разных точках города за три года. Как видно, в 2022 и 2023 году количество выбросов оставалось низким с марта по октябрь, однако зимой показатели существенно росли. Это подтвердил председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Павел Гудовский.
«НМУ вводится, когда продуваемость города снижается. И все выбросы, которые у нас осуществляются в черте города, аккумулируются в воздухе. И выбросы предприятий аккумулируются, и частного сектора, и автотранспорта. Вообще все выбросы остаются в атмосфере города», — отметил эколог в разговоре с «ПМ».
Гудовский отмечает, что выбросы предприятий можно регулировать, для этого разработано множество механизмов. В меньшей степени можно регулировать и выбросы автотранспорта, однако доля выбросов от частного сектора не регулируется вообще. Эколог полагает, что эффективным способом исключить такие выбросы из городского фона может стать переход на альтернативные углю способы отопления.
«Переход на электроотопления, газификация — это все эффективные решения для того, чтобы нам избавиться от загрязнения частного сектора. От той части выбросов, которые не регулируются вообще. Предприятия можно проверять, есть определенные санкции. А вот частный сектор у нас чем хочет, тем и топит, когда хочет, тогда и топит», — говорит эколог.
Павел Гудовский добавил, что переход на газовое отопление будет эффективнее электроотопления с точки зрения экономического развития города и региона:
«За счет газа мы сможем улучшить как экологические показатели промышленного сектора, так и усовершенствовать производственные процессы. Газ лучше, но оба варианта одинаково помогут снизить концентрацию вредных веществ в воздухе в период НМУ».
То, что в период НМУ концентрации выбросов в частном секторе существенно возрастают во время отопительного сезона, подтвердил депутат городского совета Красноярска и директор экологической организации «Зелёная Дружина» Артём Речицкий. По его словам, в частном секторе в период НМУ практически всегда фиксируется превышение ПДК углеводорода.
«Частный сектор топится, источники [выбросов] низкотрубные, выбросы не рассеиваются и оседают. Можно говорить о том, что локально — это вообще экологическая катастрофа. Ключевое слово здесь „локально“. Николаевка, Покровка, Цементники, Суворовский, Водники и еще какие-то анклавы частного сектора — локально это экологическая катастрофа. В масштабах всего города это незначительная история, хотя прилегающие районы безусловно страдают, когда находятся рядом с частным сектором. Хороший пример Взлетка — от Покровки зимой она прилично задымляется», — подчеркнул эколог.
Выбросы промышленного сектора, судя по заявлениям чиновников и бизнеса, в последние годы контролируются все больше. Регуляторы пристальнее наблюдают за предприятиями, те в свою очередь вкладывают деньги в модернизацию оборудования и очистку выбросов. Что касается перевода частного сектора на альтернативное отопление, то пока вопрос остается на уровне обсуждений. Чиновники не пришли ни к электроотоплению, ни к газификации. Более того — федеральные средства по программе «Чистый воздух» сейчас тратят на замену одних угольных котлов на другие.