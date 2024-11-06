Лучшие умы озвучили свои теории о будущем страны на марафоне «Знание. Первые» в Москве

Примечательно, что первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» состоялся в мае 2021 года, выступив своеобразным стимулом для перезагрузки общества «Знание». В течение следующих четырех лет удалось провести семь марафонов. За минувшие годы в этих событиях смогли поучаствовать более 80 тысяч молодых людей, свыше 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 миллионов просмотров.