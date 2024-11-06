Лучшие умы озвучили свои теории о будущем страны на марафоне «Знание. Первые» в Москве

Posted 6 ноября, 17:10
Published 6 ноября, 17:10
Modified 6 ноября, 17:10
Updated 6 ноября, 17:10
Реализацией проекта занималось столичное правительство.
Центральной площадкой мероприятия стал столичный «Манеж». В День народного единства в марафоне смогли поучаствовать спикеры из Архангельска, Нижнего Новгорода, Пятигорска, Сочи, Томска, Ханты-Мансийска, Якутска, Луганска. Об этом сообщает 56orb.ru.
Лекции, интервью, открытые диалоги, мастер-классы и ряд других событий организаторы решили посвятить раскрытию перспектив для самореализации, созидания и творчества подрастающего поколения россиян.
В выставочном зале «Манеж» собрались россияне из всех 89 субъектов РФ. С молодыми людьми пришли пообщаться высшие государственные чины: заместитель руководителя Администрации Президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев и некоторые другие госслужащие.
Спикеры и участники марафона уделили большое внимание обсуждениям внешних вызовов, которые сейчас стоят перед Россией, будущему искусственного интеллекта, перспективам отечественной космонавтики, передовому развитию АПК, экологичному транспорту будущего, культурному просвещению молодого поколения, особенностям продуктивного инвестирования, правилам продюсирования собственного будущего. В число важнейших тем мероприятия вошли также история современной России и героизм наших соотечественников. О защите Родины ради мирного неба над головой рассказали Герой РФ Сергей Хайрудинов, военные корреспонденты Алексей Ивлиев (НТВ) и Андрей Руденко (ВГТРК).
В качестве генерального партнера марафона выступила особая экономическая зона «Алабуга». К ней относятся примерно 40 заводов-резидентов, а суммарная численность работников превышает 17 тысяч человек. Благодаря реализации программы «100 Лидеров» молодым специалистам предоставляется огромный спектр возможностей для карьерного роста.
Примечательно, что первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» состоялся в мае 2021 года, выступив своеобразным стимулом для перезагрузки общества «Знание». В течение следующих четырех лет удалось провести семь марафонов. За минувшие годы в этих событиях смогли поучаствовать более 80 тысяч молодых людей, свыше 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 миллионов просмотров.