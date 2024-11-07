«Единая Россия» установит стандарты для вступления в партию сторонников

Posted 7 ноября, 12:38
Published 7 ноября, 12:38
Modified 7 ноября, 12:38
Updated 7 ноября, 12:38
Главными темами обсуждения стали создание новой системы взаимодействия сторонников с исполнительными органами партии, их роль в деятельности «Единой России» и избирательных кампаниях. Об этом пишет портал mkset.ru.
Владимир Якушев, временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии, на пленарном заседании подчеркнул важность института сторонников. По его словам, сегодня каждый, кто стремится стать членом партии, проходит через этот этап. Он добавил, что целью партии является перезагрузка данного института, чтобы сторонники лучше понимали поставленные задачи и необходимые действия на местах.
Среди основных направлений деятельности института сторонников была выделена поддержка участников специальной военной операции и их семей, включая правовое сопровождение. Будучи крупнейшей фракцией в Государственной думе, партия активно продвигает инициативы, которые предлагают сторонники на местах.
Кроме того, «Единая Россия» направляет свои усилия на развитие экономики России в условиях санкций. Якушев отметил, что партия будет поддерживать некоммерческие организации через центр поддержки гражданских инициатив и помощь в участии в грантовых проектах.
Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета одобрил предложения сторонников организовать передвижные мастерские по протезированию и спортивной реабилитации, а также развивать школьный курс «Основы безопасности и защиты Родины». Данные инициативы направлены на оказание помощи участникам СВО и будут воплощены в жизнь при сотрудничестве с Министерством просвещения.
На семинаре также обсуждалась возможность сокращения срока нахождения в сторонниках перед вступлением в партию. Якушев подчеркнул значимость установления четких стандартов для получения членства, исключающих автоматическое зачисление после полугода.
По результатам совещания врио секретаря генсовета сообщил о проведении аналогичных встреч с первичными отделениями партии и руководителями региональных исполкомов в рамках подготовки к федеральной кампании 2026 года. Об этом пишет сайт партии ER.RU.