«Единая Россия» установит стандарты для вступления в партию сторонников

Владимир Якушев, временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии, на пленарном заседании подчеркнул важность института сторонников. По его словам, сегодня каждый, кто стремится стать членом партии, проходит через этот этап. Он добавил, что целью партии является перезагрузка данного института, чтобы сторонники лучше понимали поставленные задачи и необходимые действия на местах.