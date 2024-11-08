В РФ снизились цены на аренду туристического жилья — исследование «Домклик24»

Небольшой рост цен также зафиксирован в Ростове-на-Дону и Красноярске (по 4%), а также в Калининграде (2%). Эксперты отмечают, что в Калининграде рынок пока только формируется, тогда как в Ростове-на-Дону и Красноярске выявить устойчивые тенденции сложно из-за значительных колебаний средних цен. За последние месяцы в этих регионах резко увеличилось число бронирований.