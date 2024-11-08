В РФ снизились цены на аренду туристического жилья — исследование «Домклик24»

Posted 8 ноября, 08:20
Published 8 ноября, 08:20
Modified 8 ноября, 08:20
Updated 8 ноября, 08:20
В компании подчеркнули, что владельцы недвижимости часто завышают арендные ставки в июле, когда поток туристов достигает максимума, пишет newsnn.ru.
Однако в «Домклик» выявили интересную тенденцию: в отличие от большинства российских городов, в Краснодаре осенью стоимость краткосрочной аренды выросла на 15% по сравнению с серединой лета. Аналитики сервиса объяснили это возросшим турпотоком в бархатный сезон на юге России, что, соответственно, повлияло на стоимость аренды.
Небольшой рост цен также зафиксирован в Ростове-на-Дону и Красноярске (по 4%), а также в Калининграде (2%). Эксперты отмечают, что в Калининграде рынок пока только формируется, тогда как в Ростове-на-Дону и Красноярске выявить устойчивые тенденции сложно из-за значительных колебаний средних цен. За последние месяцы в этих регионах резко увеличилось число бронирований.
Наиболее популярными городами для бронирования жилья остаются Санкт-Петербург, Москва и Казань. В этих городах стоимость краткосрочной аренды снизилась на 20%, 8% и 28% соответственно. По словам Алексея Лейпи, директора дивизиона «Домклик» Сбербанка, здесь ярко выражена сезонность туристического потока.
Эксперт также отметил, что в период пикового спроса летом стоимость краткосрочной аренды может увеличиться до 30%. Алексей Лейпи также обратил внимание на возможность очередного повышения цен на посуточную аренду перед Новым годом, и это повышение может быть еще более значительным.
Ранее «Домклик» представил результаты других исследований по рынку краткосрочной аренды в России, включая данные о самых популярных туристических направлениях и стоимости посуточного жилья в этих городах.