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Posted 11 ноября, 02:35

Published 11 ноября, 02:35

Modified 11 ноября, 02:37

Updated 11 ноября, 02:37

Красноярцам предложили написать стихи на конкурс о семейном счастье

Красноярцам предложили написать стихи на конкурс о семейном счастье

11 ноября 2024, 02:35
Фото: Сергей Нерозя. АиФ.
Реклама. ООО «АИФ НА ЕНИСЕЕ». erid: LjN8KaF7y
В Красноярске начался творческий конкурс «Что такое семейное счастье?». В нем может принять участие любой желающий: от школьника до пенсионера, от художника до видеоблогера.

Главная тема конкурса — семья, любовь и семейное счастье. Участвовать в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо прислать творческое произведение, от рассказов и стихов до фото и живописи, на официальный сайт проекта. Всего есть 5 номинаций: «Стихотворение», «Рассказ или эссе», «Картина или рисунок», «Видео» и «Фотография».

На презентации конкурса выступил художник и скульптор, автор скульптуры Петра и Февронии в Красноярске Александр Ткачук.

«Душа России — это женщины, а тема для художников — тема материнства. Надо возрождать традицию СССР, когда семейные ценности отражались в монументальном искусстве и живописи», — сказал скульптор.

Проект реализует «АиФ-Красноярск» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Как рассказал советник генерального директора «АиФ» по взаимодействию с органами власти Николай Терещенко, лучшие работы после отбора жюри получат ценные призы.

Конкурс «Что такое семейное счастье?» продлится с 31 октября 2024 года и до 31 января 2025 года. Итоги будут подведены 10 февраля 2025 года. Подать заявку на участие и узнать больше подробностей можно на официальном сайте проекта.

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