Красноярцам предложили написать стихи на конкурс о семейном счастье

Главная тема конкурса — семья, любовь и семейное счастье. Участвовать в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо прислать творческое произведение, от рассказов и стихов до фото и живописи, на официальный сайт проекта. Всего есть 5 номинаций: «Стихотворение», «Рассказ или эссе», «Картина или рисунок», «Видео» и «Фотография».