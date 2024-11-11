Красноярцам предложили написать стихи на конкурс о семейном счастье

Posted 11 ноября, 02:35
Published 11 ноября, 02:35
Modified 11 ноября, 02:37
Updated 11 ноября, 02:37
Главная тема конкурса — семья, любовь и семейное счастье. Участвовать в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо прислать творческое произведение, от рассказов и стихов до фото и живописи, на официальный сайт проекта. Всего есть 5 номинаций: «Стихотворение», «Рассказ или эссе», «Картина или рисунок», «Видео» и «Фотография».
На презентации конкурса выступил художник и скульптор, автор скульптуры Петра и Февронии в Красноярске Александр Ткачук.
«Душа России — это женщины, а тема для художников — тема материнства. Надо возрождать традицию СССР, когда семейные ценности отражались в монументальном искусстве и живописи», — сказал скульптор.
Проект реализует «АиФ-Красноярск» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Как рассказал советник генерального директора «АиФ» по взаимодействию с органами власти Николай Терещенко, лучшие работы после отбора жюри получат ценные призы.
Конкурс «Что такое семейное счастье?» продлится с 31 октября 2024 года и до 31 января 2025 года. Итоги будут подведены 10 февраля 2025 года. Подать заявку на участие и узнать больше подробностей можно на официальном сайте проекта.