На Красноярском PR-форуме GhatGPT научили говорить «по-зумерски»

Posted 11 ноября, 08:35
Published 11 ноября, 08:35
Modified 11 ноября, 08:38
Updated 11 ноября, 08:38
HR-эксперт Елена Лондарь представила на форуме данные hh.ru о рынке труда. Согласно аналитике, наибольшее влияние на выбор соискателя оказывают непрерывное обучение, условия труда и гибридный формат. Соцпакет, комфортный офис, удаленка, комфортная зарплата, нетоксичный руководитель и карьерный рост — вот чего хотят молодые кандидаты.
Один из спикеров форума, креативный директор и дизайнер Антон Стеньков отметил, что без собственного HR-бренда компания не в состоянии конкурировать за сотрудников.
«Раньше я не задавался вопросом, как выглядит HR-бренд компании, как её воспринимают сотрудники и соискатели. Сейчас рынок труда изменился, и компания, которая не занимается HR-брендом, может рассчитывать на жалкие остатки и так небогатого рынка соискателя», — читает Стеньков.
Участники форума пришли к выводу, что для соискателей-зумеров важна составляющая гедонизма — они не готовы тратить жизнь на заработок ничтожной суммы, которая в конце месяца вся уйдет на оплату коммуналки. Чтобы понимать зумеров, нужно уметь говорить на их языке — к такому выводу пришли участники форума. Они составили базовый словарь зумерского сленга и даже натренировали ChatGPT говорить на нем.
Однако рынок труда не ограничивается молодежью. Сейчас в большинстве компаний работают представители как минимум четырех поколений, и отказываться от кого-то из них HR-специалисты не рекомендуют.
«Думаю, сейчас не время для выбора сотрудника по возрасту. Сейчас работодатель должен уметь работать с людьми разных поколений и учить их работать друг с другом. И здесь без специалистов по внутренним коммуникациям не обойтись», — уверена операционный директор Института экономики роста имени Столыпина Елена Санарова. Она добавила, что сейчас людей можно удержать на рабочем месте двумя вещами — деньгами и любовью.
Тему бренда обсуждали на пяти секциях форума: «Бренд», «Маркетинг», HR, «Внешний PR», «Внутриком». Участниками форума стали более 500 человек из Красноярска и края, Новосибирска, Кемерова, Иркутска, Забайкалья, Питера, Москвы. Спикерами выступали специалисты из разных областей: маркетологи, копирайтеры, пиарщики, продюсеры.