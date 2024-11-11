На Красноярском PR-форуме GhatGPT научили говорить «по-зумерски»

Участники форума пришли к выводу, что для соискателей-зумеров важна составляющая гедонизма — они не готовы тратить жизнь на заработок ничтожной суммы, которая в конце месяца вся уйдет на оплату коммуналки. Чтобы понимать зумеров, нужно уметь говорить на их языке — к такому выводу пришли участники форума. Они составили базовый словарь зумерского сленга и даже натренировали ChatGPT говорить на нем.