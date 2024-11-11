Облупленные стены и провалившаяся брусчатка: где заключают браки на правом берегу

Posted 11 ноября, 12:50
Published 11 ноября, 12:50
Modified 11 ноября, 12:52
Updated 11 ноября, 12:52
У себя в телеграм-канале Плютов публикует фото и видео территории вокруг здания — провалившаяся поросшая травой брусчатка, обвалившаяся в подтеках штукатурка и переполненные урны.
«Рядом с правобережным ЗАГСом располагается прекрасная набережная Енисея и красивый парк Энтузиастов — идеальное место для красивых фотосессий и незабываемых моментов. А вот ЗАГС и пространство возле него точно не то место, в котором хотелось бы находиться людям в торжественный день свадьбы», — пишет депутат.
Плютов инициировал включение в городской бюджет средств на ремонт и благоустройство территории возле ЗАГСа. Он встретился с руководителем агентства Татьяной Гонтарь и заместителем руководителя администрации Кировского района Олесей Попковой, чтобы обсудить варианты реконструкции. Но тут есть свои сложности: по его депутата, земля находится на балансе города, сам ЗАГС на краевом, а помещение — часть многоквартирного дома, им занимается управляющая компания.
«ЗАГС в нашем районе оказался заложником системы. Но решить этот вопрос надо. Это одно из мест, которое встречает людей в их самые важные моменты жизни — рождение семьи и регистрация новорожденных. Тем более находится в таком красивом месте! Рядом Енисей, набережная, красивый парк и храм. Это должен быть единый комплекс — самый красивый в городе!», — заявил Максим Плютов.