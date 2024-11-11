Облупленные стены и провалившаяся брусчатка: где заключают браки на правом берегу

Плютов инициировал включение в городской бюджет средств на ремонт и благоустройство территории возле ЗАГСа. Он встретился с руководителем агентства Татьяной Гонтарь и заместителем руководителя администрации Кировского района Олесей Попковой, чтобы обсудить варианты реконструкции. Но тут есть свои сложности: по его депутата, земля находится на балансе города, сам ЗАГС на краевом, а помещение — часть многоквартирного дома, им занимается управляющая компания.