ЕР рассказала о планах по ремонту 4,5 тысячи объектов образования

Posted 12 ноября, 16:11
Published 12 ноября, 16:11
Modified 12 ноября, 16:11
Updated 12 ноября, 16:11
Партия планирует вести контроль ремонтных работ в образовательных учреждениях, рассказал временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев в своем выступлении на всероссийском совещании по программе капитального ремонта объектов образования. Совещание состоялось в режиме видеоконференции в Волгограде, его участником стал министр просвещения Сергей Кравцов.
Владимир Якушев сообщил, что программу предполагается распространить на детские сады и учреждения среднего профессионального образования, пишет mkset.ru.
По данным Владимира Якушева, в общий федеральный список входят 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также намечается строительство 68 новых школ и 63 детских садов. До 12 декабря, пообещал секретарь генсовета ЕР, за каждым объектом закрепят ответственного депутата и сенатора от партии.
Владимир Якушев также добавил, что за все время реализации программы капремонта — с 2022 года — ремонтные работы успели провести почти в 4,5 тысячи школьных зданиях. 406 были отремонтированы в этом году. До конца текущего года намечается ввод ещё более 280 зданий школ.
По словам Владимира Якушева, в Московской и Рязанской областях, республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан, а также в Чеченской Республике выполнены все намеченные на год ремонты.
В соответствии с программой строительства новых школ в эксплуатацию уже введены 1411 школ на 850 тысяч учебных мест. В 2024 году построили 70 школ, ввод еще 162 школ намечен до конца года.
«Также с 2019 года по состоянию на 1 ноября 2024 года введены в эксплуатацию 1682 детских сада на 246 тысяч мест», — рассказал врио секретаря генсовета «Единой России». Об этом сообщает сайт ER.ru.
Программу капитального ремонта школ «Единая Россия» выполняет в сотрудничестве с Министерством просвещения. Эта программа составляет часть народной программы партии. Ее инициатором стал президент на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ — от проекта до приёмки — проходят под контролем общественных штабов, сформированных «Единой Россией» и Министерством просвещения в регионах. С этого года в число участников программы вошли новые регионы.
«Образование — одно из главных направлений народной программы. Выделенные финансовые средства на эту отрасль в проекте бюджета Красноярского края на 2025–2027 годы говорят сами за себя, четвертая часть краевого бюджета пойдет на эти цели. Но и задачи перед отраслью стоят очень большие. Один из главных вопросов, который сейчас находится на особом контроле, — капитальный ремонт школ.
В этом году будет отремонтировано 7 образовательных организаций, а всего до 2027 года — 40. Программа мероприятий по модернизации школьных систем образования не только масштабная. Что немаловажно, она комплексная, направлена не просто на проведение капитального ремонта школ, но и на оснащение их новым учебным оборудованием, мебелью, предусматривает замену учебников. Все это позволяет не только значительно изменить подход к улучшению условий обучения детей, но и сделать школы современными и комфортными. Продолжается и строительство новых объектов. Всего за пять лет в крае возвели 26 новых школ. Обязательно продолжим эту работу. В ближайшие три года введем еще 30 образовательных учреждений по всему краю. Все это позволяет значительно изменить подход к улучшению условий обучения детей и сделать школы современными и комфортными», — прокомментировал председатель комитета по образованию и культуре Законодательного собрания Красноярского края Вера Оськина.