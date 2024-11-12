ЕР рассказала о планах по ремонту 4,5 тысячи объектов образования

В этом году будет отремонтировано 7 образовательных организаций, а всего до 2027 года — 40. Программа мероприятий по модернизации школьных систем образования не только масштабная. Что немаловажно, она комплексная, направлена не просто на проведение капитального ремонта школ, но и на оснащение их новым учебным оборудованием, мебелью, предусматривает замену учебников. Все это позволяет не только значительно изменить подход к улучшению условий обучения детей, но и сделать школы современными и комфортными. Продолжается и строительство новых объектов. Всего за пять лет в крае возвели 26 новых школ. Обязательно продолжим эту работу. В ближайшие три года введем еще 30 образовательных учреждений по всему краю. Все это позволяет значительно изменить подход к улучшению условий обучения детей и сделать школы современными и комфортными», — прокомментировал председатель комитета по образованию и культуре Законодательного собрания Красноярского края Вера Оськина.