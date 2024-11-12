Инженеры заложили первый камень в основание памятника академику Решетневу

Posted 12 ноября, 08:14
Published 12 ноября, 08:14
Modified 12 ноября, 08:16
Updated 12 ноября, 08:16
На митинге собрались представители научной академической общественности, в том числе соратники и бывшие коллеги Решетнёва, ветераны отрасли, преподаватели и студенты университета, чиновники, горожане. Открывал митинг ректор университета Эдхам Акбулатов.
«Михаил Федорович был разносторонней личностью, он был ученым, организатором производства, он был еще и педагогом, который сам непосредственно принимал участие в подготовке будущих специалистов и оценивал эту подготовку как опытный производственник. Наш долг сохранить его наследие, продолжить дело его жизни, увековечить его память. Сегодня мы закладываем камень в основание будущего памятника, конкурс на который уже объявлен. Мы рассчитываем, что участие в нем примут ведущие скульпторы нашей страны. Конкурс проводится по решению губернатора, правительства Красноярского края. Ровно через год в очередную годовщину со дня рождения Михаила Федоровича этот памятник будет установлен», — сказал Акбулатов.
На митинг пригласили дочь Михаила Решетнева — Татьяну Белову. Она приехала из Королева, где сейчас живет семья академика. Белова обратилась студентам:
«Как здорово, что сохраняется связка университет-производство, заложенная еще при Михаиле Федоровиче, ребята знают свой путь развития. Профессия инженера самая достойная, здесь ты видишь результат своей деятельности! Молодежь, покоряйте космос!»
Высказался и недавний выпускник университета, а сейчас начальник отдела исследований и разработок АО «Решетнев» Иван Зимин. Он отметил, что вся его жизнь связана с именем академика:
«Вся моя сознательная жизнь связана с именем Михаила Федоровича. Я учился в лицее, названном в его честь, закончил аэрокосмический университет имени Решетнева, сегодня работаю на предприятии, которое когда-то создавал и возглавлял сам Михаил Федорович. Мы знаем и гордимся его заслугами и продолжаем сегодня его дело по созданию спутниковых группировок связи и передачи данных».
Первый камень закладывали представители старшего поколения решетневцев — замдиректора Аэрокосмического колледжа Павел Тимошев и завлабораторией «Плазхим» Алексей Гирн; а также студенты института социального инжиниринга и института космической техники Илья Ишуков, Алина Полякова, Никита Жердев и Анна Тимошева.
К подножию камня возложили корзину цветов, а культовая песня всех настоящих и будущих спутнико- и ракетостроителей «Трава у дома» и большая общая фотография на память о событии завершили митинг.