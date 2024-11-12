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Posted 12 ноября, 09:08

Published 12 ноября, 09:08

Modified 12 ноября, 11:34

Updated 12 ноября, 11:34

В Канском детском доме открыли центр творческих инициатив

В Канском детском доме открыли центр творческих инициатив

12 ноября 2024, 09:08
Фото: СГК.
На площадке Канского детского дома начал работу центр инициатив. Его открыли при поддержке «Сибирской генерирующей компании» и Фонда Андрея Мельниченко, которые несколько лет поддерживают учреждение.

Новое современное пространство, как и предыдущие совместные проекты — большая площадка для творчества. Среди воспитанников много активных ребят, а в центре инициатив они могут реализовать свой потенциал.

«Дети развиваются и мыслят современно, им нужны инструменты, чтобы выполнить задачи, которые они перед собой ставят. Сейчас эта возможность появилась», — рассказал директор Канского детского дома им. Гагарина Андрей Свириденко.

Интерактивная доска, компьютерное оборудование для моделирования и проектирования — центр оснащен всем необходимым для того, чтобы объединить воспитанников.

Фото: СГК

Для СГК и Канского детского дома это не первый совместный проект. За годы дружбы появилось много новых пространств, которые позволяют детям развивать навыки и искать себя.

Несколько лет назад открыли столярную мастерскую и кабинет домоводства, где девочки обучаются приготовлению пищи. В музыкальной студии дети учатся записи видеоклипов, монтажу роликов, а в кабинете творчества практикуют навыки изобразительного искусства.

«Все наши совместные проекты объединяет одно — желание создать для детей такие условия, в которых они сами будут хотеть развиваться. Мы и на будущий год уже строим планы, но пока раскрывать их не будем», — отметил директор Канской ТЭЦ (филиал Енисейской ТГК (ТГК-13) Виктор Владимиров.
#Владислав Савончик
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