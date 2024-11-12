В Канском детском доме открыли центр творческих инициатив

Posted 12 ноября, 09:08
Published 12 ноября, 09:08
Modified 12 ноября, 11:34
Updated 12 ноября, 11:34
Новое современное пространство, как и предыдущие совместные проекты — большая площадка для творчества. Среди воспитанников много активных ребят, а в центре инициатив они могут реализовать свой потенциал.
«Дети развиваются и мыслят современно, им нужны инструменты, чтобы выполнить задачи, которые они перед собой ставят. Сейчас эта возможность появилась», — рассказал директор Канского детского дома им. Гагарина Андрей Свириденко.
Интерактивная доска, компьютерное оборудование для моделирования и проектирования — центр оснащен всем необходимым для того, чтобы объединить воспитанников.
Для СГК и Канского детского дома это не первый совместный проект. За годы дружбы появилось много новых пространств, которые позволяют детям развивать навыки и искать себя.
Несколько лет назад открыли столярную мастерскую и кабинет домоводства, где девочки обучаются приготовлению пищи. В музыкальной студии дети учатся записи видеоклипов, монтажу роликов, а в кабинете творчества практикуют навыки изобразительного искусства.
«Все наши совместные проекты объединяет одно — желание создать для детей такие условия, в которых они сами будут хотеть развиваться. Мы и на будущий год уже строим планы, но пока раскрывать их не будем», — отметил директор Канской ТЭЦ (филиал Енисейской ТГК (ТГК-13) Виктор Владимиров.