В «Кронунг Групп» назвали инструменты для инвестирования в недвижимость

Игнатий Найда также сообщил, что уже во втором квартале 2025 года можно ожидать увеличения спроса на недвижимость, поскольку прогнозируется снижение ключевой процентной ставки. Он также рассказал о двух новых проектах компании «Кронунг Групп» — это малоэтажные застройки близ Нижнего Суздальского озера в Ленинградской области. Инвестиции в эти проекты составят приблизительно 10 миллиардов рублей. В условиях высоких процентных ставок ведущие девелоперы применяют альтернативные способы финансирования, такие как закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и облигационные займы. Игнатий Найда подчеркнул, что для инвесторов это открывает новые возможности, а для застройщиков — новые пути привлечения капитала.