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Posted 12 ноября, 07:12

Published 12 ноября, 07:12

Modified 12 ноября, 07:12

Updated 12 ноября, 07:12

В «Кронунг Групп» назвали инструменты для инвестирования в недвижимость

В «Кронунг Групп» назвали инструменты для инвестирования в недвижимость

12 ноября 2024, 07:12
Генеральный директор «Кронунг Групп» Филипп Шраге и совладелец компании Игнатий Найда обсудили перспективы инвестиций в сферу недвижимости, а также рассказали о будущих строительных проектах в Ленинградской области.

В первой половине текущего года в Санкт-Петербурге и Ленобласти было приобретено свыше 540 гектаров земли для строительства жилья. Согласно данным аналитической компании NF Group, 94% этой площади находится в регионе.

С учетом отмены программы льготной ипотеки и устойчивых высоких цен на жилье в Санкт-Петербурге Ленобласть становится все более привлекательной для девелоперов. За год число застройщиков в регионе увеличилось на 10, достигнув 93. Об этом пишет newsnn.ru.

Многие компании, ранее сосредоточенные на коммерческом строительстве, приступили к реализации проектов жилой недвижимости комфорт-класса на территории области. В числе таких застройщиков — Kronung Group.

По словам совладельца Kronung Group Игнатия Найды, компания ориентируется на концепцию малоэтажного строительства с оригинальными архитектурными решениями и качественным благоустройством прилегающих территорий.

Игнатий Найда также сообщил, что уже во втором квартале 2025 года можно ожидать увеличения спроса на недвижимость, поскольку прогнозируется снижение ключевой процентной ставки. Он также рассказал о двух новых проектах компании «Кронунг Групп» — это малоэтажные застройки близ Нижнего Суздальского озера в Ленинградской области. Инвестиции в эти проекты составят приблизительно 10 миллиардов рублей. В условиях высоких процентных ставок ведущие девелоперы применяют альтернативные способы финансирования, такие как закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и облигационные займы. Игнатий Найда подчеркнул, что для инвесторов это открывает новые возможности, а для застройщиков — новые пути привлечения капитала.

В 2024 году «Кронунг Групп» разместила первый выпуск облигаций на фондовом рынке, общий объем которого составил 500 миллионов рублей, с процентной ставкой 22% годовых и сроком погашения три года. Компания также анонсировала создание ЗПИФ, в который будут включены недвижимость, договоры долевого участия, ценные бумаги и свободные средства.

По мнению генерального директора «Кронунг Групп» Филиппа Шраге, рынок инвестиций в недвижимость продолжит свое развитие, так как вложения в финансовые инструменты девелоперов позволяют включаться в проекты без необходимости непосредственного участия в их реализации.

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