Найди своего доктора: красноярцы рассказали о сложностях при поиске врача

В то же время поиск врача для лечения сложных заболеваний зачастую занимает гораздо больше времени — в среднем около полутора месяцев. Каждый шестой респондент отмечал, что на поиск подходящего доктора у него уходило 1-2 месяца, каждый седьмой — 2-3 месяца, а еще 10% не могли найти врача дольше трех месяцев.