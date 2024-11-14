Социальные проекты СУЭК отмечены наградами престижной премии «Создавая будущее»

Победителей определяли в шести номинациях: «Высокий старт», «Арт-мастерская», «Лидеры будущего», «Среда обитания», «Цифровая трансформация», «Сообщество сообществ».



В номинации «Высокий старт» был отмечен проект «Всероссийская спартакиада работников СУЭК». «Игры титанов» — такое название получила спартакиада, уже дважды проводились в Красноярске. В этом году спортивное мероприятие объединило 670 участников в составе 16 команд и 1300 болельщиков. В состязаниях приняли участие не только угольщики, но и их коллеги энергетики, логисты, специалисты машиностроения и сервиса — соревновались в мини-футболе, волейболе, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, шахматах, прыжках в длину с места, перетягивании каната. Такие мероприятия, как отмечают организаторы, не только поддерживают здоровый образ жизни сотрудников, но также командный дух в коллективах.



Проект «Детский университет», реализуемый в Шарыпово, получил награду в номинации «Лидеры будущего». Занятия для дошколят и младших школьников в детском «университете» проходят в формате квестов и квизов. В игровой форме ребят знакомят с шахтерскими профессиями, горной техникой, производственными процессами угледобычи, перспективами угольной отрасли. Активное участие в работе университета принимают и сами угольщики: совместно с педагогами они решают одну задачу — помочь юным жителям шахтерских городов в профессиональном самоопределении, создание кадрового резерва для предприятий СУЭК и, прежде всего, для Березовского разреза.



Отметим, что в конкурсе лучших практик работодателей в социальной сфере «Создавая будущее» СУЭК участвует регулярно, и ежегодно проекты, реализуемые на территориях присутствия Компании, становятся лидерами в различных номинациях. Нынче за укрепление и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей в корпоративных социогуманитарных программах СУЭК была отмечена Благодарственным письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.



Конкурс «Создавая будущее» выявляет лучшие подходы и практики крупнейших работодателей России в сфере развития территорий, поддержки здорового образа жизни и массового спорта, культурно-просветительских мероприятий, содействия комплексному развитию сотрудников и населения. Его организатор — Ассоциация «МАКО» при поддержке Общественной палаты РФ.