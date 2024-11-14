Юных художников ко Дню энергетика приглашают на конкурс рисунков с призами

Posted 14 ноября, 08:19
Published 14 ноября, 08:19
Modified 14 ноября, 08:21
Updated 14 ноября, 08:21
Конкурс проводится в городах, где присутствуют предприятия СГК: Красноярск, Назарово, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Абакан, Черногорск. Важно, чтобы возраст художника не превышал 16 лет.
Мероприятие организовали в преддверии Дня энергетика и приурочили к Году семьи. Поэтому в своем рисунке дети могут рассказать о семье, традициях и о том, кто подает тепло и горячую воду в наши дома.
Формат и технику для создания шедевра каждый художник выбирает для себя сам. Рисовать можно карандашами, красками, тушью, гуашью и другими художественным инструментарием. Использовать компьютер и искусственный интеллект нельзя.
Подать работу можно в одну из трех номинаций конкурса:
Рисунок нужно сфотографировать, отсканировать и загрузить на страницу конкурса.
Выбирать лучшие из представленных работ будут при помощи онлайн голосования, которое пройдет с 17 по 20 декабря. Итоги творческого подведут 23 декабря. Дипломы и подарки победителям вручат на торжественной церемонии, которая состоится 25 декабря в Красноярске.
Дополнительную информацию о проведении и условиях конкурса «Тепло семейного очага» можно прочитать в его Положении.