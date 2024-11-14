prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 08:19

Published 14 ноября, 08:19

Modified 14 ноября, 08:21

Updated 14 ноября, 08:21

Юных художников ко Дню энергетика приглашают на конкурс рисунков с призами

Юных художников ко Дню энергетика приглашают на конкурс рисунков с призами

14 ноября 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney.
«Сибирская генерирующая компания» приглашает принять участие в конкурсе детских рисунков «Тепло семейного очага». Творческие работы могут присылать художники из Красноярского края и Хакасии.

Конкурс проводится в городах, где присутствуют предприятия СГК: Красноярск, Назарово, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Абакан, Черногорск. Важно, чтобы возраст художника не превышал 16 лет.

Мероприятие организовали в преддверии Дня энергетика и приурочили к Году семьи. Поэтому в своем рисунке дети могут рассказать о семье, традициях и о том, кто подает тепло и горячую воду в наши дома.

Формат и технику для создания шедевра каждый художник выбирает для себя сам. Рисовать можно карандашами, красками, тушью, гуашью и другими художественным инструментарием. Использовать компьютер и искусственный интеллект нельзя.

Подать работу можно в одну из трех номинаций конкурса:

  • «Лидер народного голосования» — 5 участников, набравшие наибольшее количество голосов в онлайн голосовании на сайте.
  • «Выбор организаторов» — приз симпатий от организаторов получат 10 участников творческого конкурса — 5 победителей определит команда энергетиков, еще 5 победителей — редакция «Комсомольской правды».
  • Специальная номинация — «Самый юный участник».

Рисунок нужно сфотографировать, отсканировать и загрузить на страницу конкурса.

Выбирать лучшие из представленных работ будут при помощи онлайн голосования, которое пройдет с 17 по 20 декабря. Итоги творческого подведут 23 декабря. Дипломы и подарки победителям вручат на торжественной церемонии, которая состоится 25 декабря в Красноярске.

Дополнительную информацию о проведении и условиях конкурса «Тепло семейного очага» можно прочитать в его Положении.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика