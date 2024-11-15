30 лет непрерывного развития

Posted 15 ноября, 06:31
Published 15 ноября, 06:31
Modified 15 ноября, 06:33
Updated 15 ноября, 06:33
15 ноября — значимая дата для сибирских металлургов. Ровно 30 лет назад началась история восстановления отечественной алюминиевой промышленности после распада СССР и глубоко экономического кризиса 90-х. В этот день Олег Дерипаска возглавил Саяногорский алюминиевый завод. С тех пор промышленнику удалось не только объединить предприятия отрасли и создать крупнейший в мире алюминиевый холдинг, но и внести серьезный вклад в социально-экономическое развитие территорий ответственности и особенно сибирского регионов, где сосредоточены основные мощности по производству металла.
Саяногорск стал первой ласточкой, с него началась эпоха перемен. Уже в 1997 году САЗ стал базовой площадкой для реализации стратегии возрождения всей отрасли, которая должна была стать более эффективной и технически современной, чем советская. Позже был построен Хакасский алюминиевый завод, предприятие нового образца.
Одновременно на севере Красноярского края шло строительство Богучанского алюминиевого завода в рамках проекта БЭМО (Богучанского энерго-металлургического объединения, в которое также вошла Богучанская ГЭС). На северную стройку, к слову, приехало немало специалистов из Саяногорска, готовых внедрять самые современные технологические стандарты и подходы на новом заводе.
Пуск БоАЗа в 2015 продолжил уверенный путь отрасли к целям, намеченным основателем компании Олегом Дерипаска. Качественную продукцию с низким углеродным следом завод выпускает с минимальной нагрузкой на экологию. БоАЗ остается одним из самых современных и «зеленых» алюминиевых производств, а его продукция востребована во многих отраслях промышленности, в том числе, автомобильной и IT.
История РУСАЛа, основы развития отрасли, заложенные Олегом Дерипаска, и его влияние на развитие сибирских городов — это пример того, как крупные компании могут способствовать социально-экономическому прогрессу регионов.
С пуском БоАЗа преобразился поселок Таежный, для которого завод стал градообразующим. Благодаря металлургам построен новый жилой микрорайон — 13 пятиэтажных домов, два детских сада с бассейнами, современная школа, также оснащенная бассейном. Открылась новая участковая больница с поликлиникой и стационаром. На месте старого автодрома построен парк «Мечта» — любимое место отдыха жителей поселка. На окраине поселка у леса появилась лыжная база «Снегири» с современным благоустроенным павильоном. В мае этого года в микрорайоне завершились работы по ремонту и строительству дорог. Проект был разработан БоАЗом.
Развитие инфраструктуры продолжается — в ближайшем будущем в соседнем селе Карабула построят новый досуговый центр, появится новая спортивная площадка. Все это способствует повышению уровня и качества жизни, привлечению молодежи, а благоустройство территорий делает жизнь в сибирской глубинке более комфортной и привлекательной.
Если Сибирь называют «сердцем» российской алюминиевой индустрии, то БоАЗ и поселок Таежный смело можно назвать сердцем самой Сибири. Начатый 30 лет назад путь продолжается — уверенными шагами металлурги идут в лучшее завтра.
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