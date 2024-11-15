30 лет непрерывного развития

15 ноября — значимая дата для сибирских металлургов. Ровно 30 лет назад началась история восстановления отечественной алюминиевой промышленности после распада СССР и глубоко экономического кризиса 90-х. В этот день Олег Дерипаска возглавил Саяногорский алюминиевый завод. С тех пор промышленнику удалось не только объединить предприятия отрасли и создать крупнейший в мире алюминиевый холдинг, но и внести серьезный вклад в социально-экономическое развитие территорий ответственности и особенно сибирского регионов, где сосредоточены основные мощности по производству металла.