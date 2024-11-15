Ефимов сообщил о благоустройстве прибрежных территорий Москвы-реки

Он отчитался, что работы по благоустройству территории были проделаны на фоне постройки новых жилых комплексов. Наиболее серьезные перемены коснулись Нагатинского Затона, где сейчас на берегу протяженностью 1,5 километра обустроили пляж, велосипедную дорожку и площадку для воркаута. Еще две набережные также были оборудованы для отдыха и занятий спортом в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе на северо-западе Москвы, а также по одной на юге мегаполиса в районе затона Новинки и на севере в Левобережном районе.