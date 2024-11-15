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Posted 15 ноября, 18:20

Published 15 ноября, 18:20

Modified 15 ноября, 18:22

Updated 15 ноября, 18:22

Ефимов сообщил о благоустройстве прибрежных территорий Москвы-реки

Ефимов сообщил о благоустройстве прибрежных территорий Москвы-реки

15 ноября 2024, 18:20
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Инвесторы и девелоперы, в 2020 году присоединившиеся к участию в крупной инициативе по благоустройству берегов Москвы-реки, отчитались об окончании работ на пяти набережных, которые в общей сложности занимают около четырех километров.

Как пишет www.mos.ru, с таким заявлением выступил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отчитался, что работы по благоустройству территории были проделаны на фоне постройки новых жилых комплексов. Наиболее серьезные перемены коснулись Нагатинского Затона, где сейчас на берегу протяженностью 1,5 километра обустроили пляж, велосипедную дорожку и площадку для воркаута. Еще две набережные также были оборудованы для отдыха и занятий спортом в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе на северо-западе Москвы, а также по одной на юге мегаполиса в районе затона Новинки и на севере в Левобережном районе.

На фоне реализуемых девелоперами и городскими властями проектов в Москве растет количество общественных пространств у воды. На таких участках появляются новые парки, детские и спортивные площадки, зоны для шашлыков, территории для различных активностей и занятий спортом.

Министр правительства Москвы, возглавляющий департамент градостроительной политики города Владислав Овчинский рассказал, что в Покровском-Стрешневе в текущем году была полностью благоустроена набережная протяженностью 350 метров на участке слияния Москвы-реки и Сходни, поблизости от ЖК. Теперь здесь функционируют детская и спортивная площадки, рекреационная зона и специальное место для петанка. До конца года будет готова к эксплуатации еще одна прибрежная зона на Покровской набережной площадью 14 гектаров.

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